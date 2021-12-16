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Российская газета

На Кубани курсанты освоили вождение танков на пересеченной местности

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Источник изображения: rg.ru

В Краснодарском крае под Горячим Ключом курсанты 415 учебного центра подготовки младших специалистов Южного военного округа участвовали в первых стрельбах и осваивали на практике вождение танков по пересеченной местности.



Учебный центр открылся две недели назад. И уже через пять месяцев более пяти тысяч младших специалистов получат свидетельства об окончании учебы, им присвоят классную квалификацию. Еще более тысячи курсантам, которых готовили в качестве командиров отделений или боевых машин, присвоят воинское звание "младший сержант".

Во время же практических занятий им предстояло преодолеть пятикилометровый маршрут с 10 препятствиям, в том числе, бродами, рвами, водными переправами. Вождение они отрабатывали на Т-72БЗ, который стоит на вооружении не только российской армии, но и многих зарубежных стран. Сейчас главное для танкистов - отшлифовать вождение, не заглохнуть на эстакаде и пройти пересеченную местность. За всеми действиями экипажей с командного пункта следили офицеры. Рядом же с курсантами находились опытные инструкторы. Кстати, на танках установлена современная автоматизированная система оценки вождения, которая позволяет контролировать подготовку водителей-механиков и водителей БМП-3.

Пока курсантам не дают стрелять из танков. Навыки стрельбы на полигоне отрабатывали экипажи боевых машин пехоты. Они учились уничтожать пехоту условного противника. Курсанты, пройдя тренировку на тренажерах, впервые попробовали пострелять из крупнокалиберных пулеметов, установленных на БТР-82А и БМП-3. Расстояние до мишени - от 400 до 1200 метров.

Как сообщили в пресс-службе ЮВО, на базе центра в год планируется готовить около 1,2 тысячи младших специалистов, в том числе, механиков-водителей танков и боевых машин пехоты, а также около 100 водителей категории "С", "D" и "E". Программа обучения рассчитана на пять месяцев.

- Полигон здесь существовал и раньше. Однако теперь под Горячим Ключом решили создать учебный центр для всего Южного военного округа, - пояснил начальник 415 окружного учебного центра полковник Виталий Поляков. - Построили новую столовую, отремонтировали казармы и установили модульные виртуальные тренажеры, которые дублируют кабину танка. Опытный инструктор подсказывает экипажу, как правильно поступить в той или иной ситуации. Тренажеры могут моделировать разные погодные и дорожные условия. А кабина курсанта-механика во время работы имитирует движение по пересеченной местности.

Обучать курсантов (большая часть из них призвана осенью нынешнего года) будут в общей сложности более чем 40 воинским специальностям. Современные армейские профессии получат водители колесно-гусеничной боевой техники, командиры бронетранспортеров и боевых машин пехоты.

- Меня призвали из Амурской области, - рассказывает курсант Валерий Волгаев. - Я учусь на механика-водителя танка. Очень помогает новый тренажер, на котором мы отрабатываем вождение. Недавно мне присвоили звание ефрейтора. Служба нравится, ощущаешь мощь боевой гусеничной техники.

Уникальный тренажер МКТ-188А на модульной основе, действительно, позволяет обучится управлению новейшей техникой. Его можно установить в полевых условиях даже при отсутствии электросетей.

Для удобства прохождения службы также создана медицинская часть. Здесь не только проходят медосмотры, но и делают прививки от COVID-19.

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