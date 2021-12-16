"Главкосмос" начал принимать в онлайн-формате заявки на запуск спутников

Заказчик, в частности, может оставить электронную заявку, указав параметры своего малого космического аппарата и желаемое время реализации миссии

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Сервис, который позволяет оформить электронную заявку на запуск космических аппаратов в качестве попутной нагрузки на ракетах-носителях "Союз-2", появился на сайте "Главкосмоса". Об этом говорится в сообщении компании, распространенном в среду.

"Потенциальный заказчик такой услуги может оставить электронную заявку, указав параметры своего малого космического аппарата и желаемое время реализации миссии, или напрямую обратиться к менеджерам "Главкосмоса" за более детальной и конкретной информацией по полету", - говорится в сообщении.

Как уточнил генеральный директор "Главкосмоса" Дмитрий Лоскутов на мероприятии World Satellite Business Week 2021, слова которого приводятся в сообщении, это позволит проще получить информацию о пусках.

"Заказчики, планирующие отправить свои малые космические аппараты в космос, теперь легко могут получить информацию из первоисточника о том, как можно заказать такой полет с использованием российской ракеты-носителя "Союз-2" и разгонного блока "Фрегат" в рамках федеральных космических миссий", - отметил он.

Информация о запусках представлена как на русском, так и на английском языках.