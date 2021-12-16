В ФРГ призвали кабмин выступить с инициативой о новом соглашении по РСМД

Федеральное правительство Германии должно выступить с инициативой о новом соглашении касательно ракет средней и меньшей дальности. Об этом в среду, 15 декабря, заявил «Известиям» член комитета бундестага по обороне от «Альтернативы для Германии» Рюдигер Лукассен.

Он указал, что Россия объявила о возможном размещении РСМД в Европе, а также призвал кабмин выступить с инициативой о новом соглашении о РСМД. По его словам, главы правительств государств-участников не должны повторять ошибок, которые были допущены их предшественниками в 1970-х и 1980-х годах.

При этом ранее в этот день член комитета бундестага по международным делам Евгений Шмидт указал на то, что Североатлантическому альянсу необходимо прекратить проводить недружественную политику в отношении России и перейти к деэскалации.

Он отметил, что после распада Советского Союза НАТО вопреки обещаниям осуществляло продвижение к российским границам, принимая новых членов, размещая воинский контингент на границах и полностью игнорируя обеспокоенность России за свою безопасность.

По мнению депутата городской палаты Берлина Гуннара Линдеманна, «спектакль НАТО» на российской границе приобретает пугающие масштабы. Вместо того чтобы постоянно провоцировать Россию, особенно используя Украину, в настоящее время нужна реальная политика разрядки и разоружения, причем как в отношении заявлений, так и в военном плане, заключил он.

15 декабря помощник президента России Юрий Ушаков по итогам беседы главы государства Владимира Путина с председателем КНР Си Цзиньпином рассказал о том, что Москва передала представителям Вашингтона конкретные предложения, которые направлены на выработку юридических гарантий по обеспечению безопасности РФ.

Накануне пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила о том, что в США считают, что сейчас «не время» для размещения в Европе РСМД производства РФ. Таким образом она ответила журналистам на вопрос, как в Соединенных Штатах расценивают заявления России о возможности появления российских РСМД в Европе.

14 декабря генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что на предложение России ввести мораторий на размещение вооружений в Европе не имеет смысла соглашаться, так как оно не вызывает доверия.

За день до этого в МИД России предупредили, что если страны Североатлантического альянса не отреагируют на требование Москвы о даче гарантий безопасности, это приведет к новому витку конфронтации.

8 декабря Путин заявил, что после принятия в НАТО на Украине могут быть размещены вооружения, угрожающие России. Глава государства также выразил надежду, что «все озабоченности в вопросе расширения НАТО» будут услышаны.