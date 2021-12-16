В Подмосковье прошло учение по отражению воздушных атак на военные объекты

На подмосковном полигоне "Головеньки" прошло учение, на котором батарея зенитных ракетных систем С-300В отдельной бригады ПВО Западного военного округа отработала отражение массированной воздушной атаки на стратегически важные объекты министерства обороны.

В пресс-службе ЗВО рассказали, по какому сценарию строилось учение. Получив приказ, батарея совершила 10-километровый марш в район развертывания систем С-300В.

"Во время марша на колонну техники было осуществлено нападение диверсионной группы, в результате чего завязался бой. Под прикрытием дымовой завесы колонна смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение боевой задачи. По прибытии в указанную точку батарея С-300В развернулась в боевой порядок и приступила к сканированию воздушного пространства и обнаружению летательных аппаратов и баллистических ракет условного противника", - сообщили военные.

После обнаружения электронных целей экипажи отработали действия по запуску ракет за несколько сотен километров до подлета к стратегически важным объектам в Москве и Московской области. Реальных пусков из С-300В зенитчики-ракетчики не производили. Но в остальном работали так, словно на столицу и Подмосковье действительно пытались осуществить воздушное нападение. В этом и заключалась суть поставленной перед ними задачи. С нею батарея справилась успешно.

Напомним, что система ПВО С-300В для обороны важных войсковых объектов, группировок войск и административно-промышленных центров от ударов всех типов самолетов и вертолетов, крылатых ракет, других аэродинамических средств воздушного нападения, аэробаллистических и баллистических ракет оперативно-тактического назначения.

Юрий Гаврилов