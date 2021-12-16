Войти
Российская газета

В Подмосковье прошло учение по отражению воздушных атак на военные объекты

382
0
0
Зенитный ракетный комплекс С-300ВМ "Антей-2500"
Зенитный ракетный комплекс С-300ВМ "Антей-2500" на выставке "Армия России – завтра" в рамках IV Международного военно-технического форума «Армия-2018».
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Филиппов

На подмосковном полигоне "Головеньки" прошло учение, на котором батарея зенитных ракетных систем С-300В отдельной бригады ПВО Западного военного округа отработала отражение массированной воздушной атаки на стратегически важные объекты министерства обороны.

В пресс-службе ЗВО рассказали, по какому сценарию строилось учение. Получив приказ, батарея совершила 10-километровый марш в район развертывания систем С-300В.

"Во время марша на колонну техники было осуществлено нападение диверсионной группы, в результате чего завязался бой. Под прикрытием дымовой завесы колонна смогла выйти из-под атаки и продолжить выполнение боевой задачи. По прибытии в указанную точку батарея С-300В развернулась в боевой порядок и приступила к сканированию воздушного пространства и обнаружению летательных аппаратов и баллистических ракет условного противника", - сообщили военные.

После обнаружения электронных целей экипажи отработали действия по запуску ракет за несколько сотен километров до подлета к стратегически важным объектам в Москве и Московской области. Реальных пусков из С-300В зенитчики-ракетчики не производили. Но в остальном работали так, словно на столицу и Подмосковье действительно пытались осуществить воздушное нападение. В этом и заключалась суть поставленной перед ними задачи. С нею батарея справилась успешно.

Напомним, что система ПВО С-300В для обороны важных войсковых объектов, группировок войск и административно-промышленных центров от ударов всех типов самолетов и вертолетов, крылатых ракет, других аэродинамических средств воздушного нападения, аэробаллистических и баллистических ракет оперативно-тактического назначения.


Юрий Гаврилов

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
С-300
С-300В
Компании
Минoбороны РФ
Похожие новости
06.12.2021
Шах и Матуа: Россия замыкает оборонительный периметр на Тихом океане
03.12.2021
Российский адмирал считает размещение "Бастионов" на Матуа серьезным усилением военной группировки на Курилах
27.09.2021
Расчёты С-300В4 на Кубани "отразили" массированный ракетный удар
02.05.2019
Свои на восточном базаре
27.06.2013
Российская армия стремительно вооружается
16.04.2012
Комплексы С-300 впервые отстрелялись по крылатым ракетам
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 12:13
  • 11
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 16.12 12:02
  • 1
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 16.12 11:34
  • 65
Извольте разоружиться
  • 16.12 11:03
  • 12
Gazeta (Польша): Россия хочет разговаривать только с крупными державами, для Польши это представляет опасность
  • 16.12 10:58
  • 163
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 16.12 10:52
  • 16
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 16.12 09:53
  • 4
США допускают усиление военного присутствия в странах НАТО на случай вторжения РФ на Украину - Белый дом
  • 16.12 09:41
  • 1
Австралия потратит на атомные подлодки 122 миллиарда долларов
  • 16.12 09:35
  • 250
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 16.12 09:16
  • 2
Запуск телескопа James Webb снова отложили
  • 16.12 06:23
  • 1
На Марсе нашли крупные залежи льда
  • 16.12 04:58
  • 216
В США удивились размерам Су-75
  • 16.12 03:18
  • 1
Ростех определил облик демонстратора гибридного двигателя для малой авиации
  • 16.12 00:22
  • 42
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 15.12 22:16
  • 1
Норвежская принцесса совершила полет на истребителе F-16