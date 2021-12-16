Хуситы начали применять "летающий танк" Ми-24 в Йемене

Сторонники йеменского шиитского движения "Ансар Аллах" (хуситы) в боях против формирований просаудовского президента Хади впервые за все время гражданской войны использовали "летающий танк" - боевой вертолет Ми-24.

На минувшей неделе в Сети появились видеокадры, сделанные в горном районе Джабал-аль-Балак аль-Шарки на юге провинции Мариб. Летящая на низкой высоте винтокрылая машина обрушила на противника неуправляемые авиационные ракеты.

По некоторым данным, появление "двадцать четвертого" стало настоящим шоком для хадистов, которые вообще не обладали средствами противовоздушной обороны, даже переносными зенитными ракетными комплексами.

В результате деморализованные подразделения вынуждены были отступить с рубежей, которые до этого обороняли.

Десять лет назад, до начала раскола страны правительственные военно-воздушные силы насчитывали двадцать четыре Ми-24/35 и тридцать четыре Ми-17. Ранее считалось, что все они были уничтожены на земле.

В то же время сообщалось, что несколько единиц этой техники хуситы смогли укрыть от авиационных ударов сил просаудовской коалиции - появлялись фотографии замаскированных вертолетов, и некоторые эксперты предполагали, что рано или поздно эти вертушки будут задействованы в боях. Как видим, эти прогнозы, правда, с большим опозданием, сбылись.

После такого появления "двадцать четвертого" в социальных сетях шутят, что теперь можно ожидать и применения самолетов МиГ-29, наверняка какое-то количество из имевшихся образцов также удалось сохранить.

[ 🇾🇪 YEMEN ]

🔸Il semblerait que les Houthis ait utilisé un hélicoptère Mi-24 pendant leur offensive pour prendre le contrôle de la montagne al-Balaq al-Sharqi. https://t.co/E2Ee054A9C pic.twitter.com/DmauTAy7wt — (Little) Think Tank (@L_ThinkTank) December 9, 2021

Another Mi-17 held by Ansarallah(Houthis) and maybe it will be repaired one day.

And probably we will see a MiG-29 take off from Sana'a one day.😂😂😂 pic.twitter.com/Awzoo8TlIX — Eastern Lion 东方军事爱好者 (@Sunkway_China) December 10, 2021

Алексей Брусилов