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ТАСС

Запуск китайских спутников GeeSAT признали неудачным

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Ракета-носитель "Куайчжоу-1А"
Ракета-носитель "Куайчжоу-1А".
Источник изображения: avianews.info

Специалисты выясняют причины возникших неполадок

ПЕКИН, 15 декабря. /ТАСС/. Китайская космическая компания ExPace в среду осуществила неудачный запуск двух спутников GeeSAT. Об этом сообщило в среду агентство "Синьхуа".

Уточняется, что ракета-носитель "Куайчжоу-1А" с коммерческими спутниками стартовала в среду с космодрома Цзюцюань (провинция Ганьсу) в 10:00 по местному времени (05:00 мск). Через некоторое время после старта технические показатели приборов начали отклоняться от нормы.

В настоящее время специалисты выясняют причины возникших неполадок. Другие подробности не приводятся.

Работы по созданию ракеты-носителя "Куайчжоу" велись с 2009 года Китайской корпорацией аэрокосмической науки и промышленности (CASIC). Космический носитель был разработан на базе двухступенчатой баллистической ракеты средней дальности "Дунфэн-21" с добавлением двух верхних ступеней. В ноябре 2014 г. "Куайчжоу" была представлена широкой публике на Китайской международной авиакосмической выставке в городе Чжухай.

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  • В новости упоминаются
Страны
Китай
Продукция
DF-21
Компании
CASC
CASIC
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