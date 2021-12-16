Председатель Китая Си Цзиньпин поддержал инициативу России о гарантиях безопасности

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Председатель КНР Си Цзиньпин хорошо осведомлен об идее системы гарантий безопасности и понимает озабоченности России, заявил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

Лидеры России и Китая провели переговоры в режиме видеосвязи.

"Поскольку председатель специально заявил, что он поддерживает требования России о гарантиях, то естественно он хорошо об этом осведомлен и понимает главное, какие озабоченности испытывает Россия на своих западных границах", - сказал Ушаков журналистам.

"Что очень существенно, то, что председатель КНР подчеркнул, что он понимает российскую озабоченность и полностью поддерживает нашу инициативу о выработке соответствующих гарантий безопасности для России, и стороны условились в этом вопросе поддерживать контакты. И мы будем информировать китайских коллег о том, как будут складываться переговоры и контакты на этот счет с американскими партнерами и партнерами по НАТО", - сказал Ушаков.