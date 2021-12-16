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Интерфакс-АВН

Военные провели на юге России учебные стрельбы танковых и мотострелковых подразделений

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БМП-3
БМП-3.
Источник изображения: Фото: ИЗВЕСТИЯ/Алексей Майшев

Москва. 15 декабря. ИНТЕРФАКС - Танковые и мотострелковые подразделения провели учебные стрельбы на полигоне в Волгоградской области, сообщил Южный военный округ.

"На общевойсковом полигоне Южного военного округа (ЮВО) Прудбой прошли боевые стрельбы танковых и мотострелковых подразделений соединения ЮВО, дислоцированного в Волгоградской области", - говорится в сообщении.

Танкисты выполнили стрельбы штатными снарядами из танков Т-90А в дневное и ночное время суток по внезапно появляющимся мишеням, имитирующим танки условного противника. Танкисты также уничтожили низколетящие летательные аппараты условного противника на расстоянии от 600 до 1200 м из крупнокалиберных пулеметов "Корд".

"На завершающем этапе слаживания отделений мотострелковых подразделений военнослужащие выполнили стрельбы из боевых машин пехоты БМП-3. Мотострелки вели огонь из всего комплекса вооружения боевой техники - 100-мм орудия, 30-мм автоматической пушки и 7,62-мм пулемета ПКТ - по мишеням, имитирующим бронетехнику и живую силу условного противника", - сообщила пресс-служба ЮВО.

20 апреля министр обороны РФ Сергей Шойгу сообщил, что боевые возможности войск ЮВО наращиваются из-за попыток НАТО противодействовать нормализации обстановки в ряде стран Закавказья и Ближнего Востока. "Нестабильное положение дел наблюдается в ряде стран ближневосточного региона и Закавказья. Попытки альянса противодействовать его нормализации вынуждают нас принимать симметричные меры стратегического сдерживания и наращивать боевые возможности войск Южного военного округа", - сказал тогда Шойгу.

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