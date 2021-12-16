Бомбардировщики Ту-95МС провели патрулирование над Охотским и Японским морями

Два российских стратегических ракетоносца Ту-95МС дальней авиации провели многочасовое плановое патрулирование над нейтральными водами акваторий Охотского и Японского морей. Об этом 15 декабря сообщает Министерство обороны РФ.

Как уточнили в ведомстве, в ходе выполнения полета истребительное сопровождение бомбардировщиков обеспечивали экипажи самолетов Су-35С объединения ВВС и ПВО Восточного военного округа (ВВО).

«Продолжительность полета составила около 9 часов», — указали в пресс-службе Минобороны.

Экипажи дальней авиации регулярно совершают полеты над нейтральными водами Арктики, Северной Атлантики, Черного и Балтийского морей, а также Тихого океана. При этом все полеты самолетов Воздушно-космических сил РФ выполняются в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства, заключили в министерстве.

19 ноября сообщалось, что Россия и КНР провели уже третье по счету совместное воздушное патрулирование над Японским и Восточно-Китайским морями. В Минобороны РФ рассказали, что авиагруппа российских ВКС была представлена двумя стратегическими бомбардировщиками Ту-95МС. Пекин задействовал два стратегических бомбардировщика «Хун-6к» ВВС Народной-освободительной армии Китая (НОАК).