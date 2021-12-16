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WarSpot

ОАЭ заморозили переговоры по F-35

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Объединённые Арабские Эмираты выторговывают более выгодные цены на новое американское вооружение. Вчера, 14 декабря, портал military.com сообщил о том, что ОАЭ объявили о заморозке переговоров по сделке стоимостью $23 млрд. В США считают это типичной уловкой в преддверии переговоров.

ОАЭ намереваются приобрести 50 истребителей F-35, 18 беспилотников и большое количество бомб и ракет. Сделка была одобрена ещё Дональдом Трампом, но после прихода к власти в США Джозефа Байдена процесс переговоров почти не продвигался. При этом ОАЭ объявили о заморозке переговоров всего за несколько дней до официальной встречи правительств обеих стран.

Истребитель F-35

Источник изображения: defence-blog.com

Официальные лица ОАЭ заявили, что США настаивают на ограничениях в том, как и где могут использоваться F-35, и считают, что это нарушение суверенитета страны. Американская сторона парирует такую позицию — по словам представителя Пентагона Джона Кирби, требования США в отношении использования военной техники американского производства «универсальны, не подлежат обсуждению и не относятся исключительно к ОАЭ».

Представитель Минобороны США на условиях анонимности рассказал military.com, что тактика ОАЭ — типичная уловка, чтобы улучшить свою позицию в переговорах. Если сделка состоится, ОАЭ станут второй после Израиля страной на Ближнем Востоке, вооружённой стелс-авиацией. Ранее Госсекретарь США Майк Помпео объявил, что пакет, который оценивается в $23,37 млрд, включает в себя до 50 истребителей F-35 стоимостью $10,4 млрд, 18 беспилотников MQ-9B стоимостью $2,97 млрд и вооружение для них на сумму до $10 млрд.

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Страны
Израиль
ОАЭ
США
Продукция
F-35
MQ-9 Reaper
Персоны
Трамп Дональд
Проекты
БПЛА
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