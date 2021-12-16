ВВС Греции получат 6 истребителей "Рафаль" в январе

ЦАМТО, 15 декабря. По информации греческих СМИ, первая партия многоцелевых истребителей "Рафаль" французской компании Dassault Aviation будет поставлена в Грецию в январе 2022 года.

Как сообщает Ekathimerini.com, они войдут в состав 114-го авиакрыла, размещенного на авиабазе "Танагра". Первые шесть самолетов могут быть немедленно использованы для выполнения задач по предназначению, поскольку греческие летчики уже прошли обучение во Франции.

Оставшиеся 12 самолетов первой партии будут переданы ВВС Греции в течение следующих двух лет.

Кроме того, ожидается, что в ближайшие дни начнется процедура закупки шести дополнительных истребителей, что позволит увеличить общее количество "Рафаль" в составе ВВС Греции до 24 ед. и сформировать полную эскадрилью.

Министр обороны Никос Панайотопулос уже завершил подготовку документов на поставку дополнительных самолетов, которые будут представлены в соответствующие комитеты парламента Греции в ближайшие дни.

Ожидается, что в течение следующих нескольких дней в парламент также будут представлены документы на приобретении трех новых французских фрегатов FDI.

Как сообщал ЦАМТО, в январе 2021 года Греция и Франция заключили контракт на поставку греческим ВВС 18 многофункциональных истребителей "Рафаль" компании Dassault Aviation, стоимость которых составила около 1,92 млрд. евро (2,35 млрд. долл.). Еще 400 млн. евро предназначены для закупки ракет "Метеор" класса "воздух-воздух" и модернизации состоящих на вооружении ВВС Греции ракет, включая УР "Мика" класса "воздух-воздух", КР "Скальп" и противокорабельных ракет "Экзосет", для применения с борта "Рафаль".

Для снижения затрат ВВС Греции закупили 6 новых истребителей и 12 самолетов из состава французских ВКС (10 одноместных и два двухместных). Предполагалось, что первые 6 самолетов из состава ВКС Франции будут переданы по одному в месяц, начиная с июля 2021 года (через 6 месяцев после подписания контракта), 6 новых самолетов – к 20-му месяцу после заключения контракта, оставшиеся 6 самолетов из состава ВКС Франции – к 26-му месяцу (в начале 2023 года). Dassault Aviation передала первый самолет командованию ВВС Греции 21 июля. Первые шесть самолетов на начальном этапе перед отправкой на базу ВВС "Танагра" используются для подготовки летчиков во Франции.

В сентябре 2021 года министр вооруженных сил Франции Флоранс Парли подтвердила достижение договоренности с Грецией о дополнительной поставке шести многоцелевых истребителей "Рафаль". Предполагается, что приобретение дополнительных самолетов обойдется в 800 млн. евро.