Новые возможности: модернизацию ударного "Охотника" оценили за рубежом

Первая демонстрация обновленного варианта тяжелого ударного беспилотника С-70 "Охотник" с плоским реактивным соплом прошла вчера в Новосибирске. Зарубежные СМИ не оставили это событие без внимания.

Российский "Охотник" будет более незаметным, чем предполагалось ранее, пишет французское издание Meta Defense. Новое сопло обеспечит дрону скрытность, что, в свою очередь, позволит наносить удары в глубине обороны противника. Большая полезная нагрузка позволяет беспилотнику нести самые современные боеприпасы, что в краткосрочной перспективе предоставит ВКС России значительное тактическое преимущество.

"Фактически, с С-70 российская авиапромышленность явно восстанавливает доминирующее положение в области боевых дронов, несмотря на определенную первоначальную задержку по сравнению с Китаем и США", - пишет Meta Defense. И отмечает, что европейские страны не развивают ни одной программы, сравнимой с теми, что реализуются в РФ, КНР и Соединенных Штатах.

Американское издание The Drive также считает, что российский "Охотник" стал совершеннее. Полностью переработанное плоское сопло обеспечит значительное уменьшение инфракрасной и радиолокационной сигнатур беспилотника. Авторы статьи Томас Ньюдик и Тайлер Роговей также отмечают, что новый вариант дрона в целом "стал изысканнее" - на внешней обшивке стало меньше швов и соединений, что также способствует малозаметности.

Одной из самых замечательных особенностей "Охотника" авторы называют его максимальную взлетную массу, которая составляет, по данным из открытых источников, около 20-25 тонн. Такие показатели обеспечивают дрону высокую степень автономности при значительной боевой нагрузке.

В целом последняя версия С-70 представляет собой скачок в способности России использовать технологии малозаметности, указывает The Drive. При этом разработка стелс-технологий для обновленного "Охотника" принесет значительную пользу российской авиакосмической промышленности, которая продолжает работать над проектами боевых самолетов и беспилотников нового поколения.

"Однако еще более важным является тот факт, что "Охотник" находится на пути к превращению в настоящий малозаметный боевой самолет. Таким образом он, вероятно, откроет совершенно новые возможности для российских вооруженных сил, когда поступит на вооружение", - пишет The Drive.

Напомним, что недавно также стали известны некоторые подробности разработки "Охотника". Тогда сообщалось, что плоское сопло - лишь одно из технических решений, которые рассматриваются в данный момент. Ожидаемые сроки поставок беспилотников в войска сохраняются - с 2024 года.

Илья Максимов