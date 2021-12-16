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ЦАМТО

Войска ЦВО получили на вооружение партию уникальных средств радиопомех "Лесочек"

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Военнослужащие Центрального военного округа. Архивное фото
Военнослужащие Центрального военного округа. Архивное фото.
Источник изображения: © РИА Новости / Павел Лисицын

ЦАМТО, 15 декабря. Войска Центрального военного округа (ЦВО) получили на вооружение партию из 30 средств радиопомех "Лесочек".

Об этом сообщил начальник службы радиоэлектронной борьбы ЦВО полковник Николай Федоров на оперативно-боевом сборе, который проходит в Оренбургской области.

"Мы получили на вооружение новую партию уникальных средств радиоэлектронной борьбы "Лесочек", которые по своей эффективности превосходят все аналоги в мире. "Лесочек" позволяет существенно повысить защиту техники и личного состава подразделений от радиоуправляемых минно-взрывных устройств на марше и на местах стоянки", – сказал Н.Федоров, отметив, что новое вооружение может применяться также в пунктах постоянной дислокации воинских частей и при выполнении полигонных задач.

Он подчеркнул, что "Лесочек" обладает высокой конфликтной устойчивостью к средствам связи, что существенно повышает эффективность его применения, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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