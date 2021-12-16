«Маршал Шапошников» подбил подводную цель

Российский фрегат поразил цель ракетой новейшего комплекса в Японском море
Российский фрегат «Маршал Шапошников» успешно провел учебные стрельбы в Японском море. С борта корабля была запущена ракета новейшего комплекса «Ответ». Он предназначен для борьбы с субмаринами, ракетой может управлять оператор. В роли условного противника использовалась «морская цель, имитирующая вражеский корабль».
Фрегат Тихоокеанского флота «Маршал Шапошников» вышел в Японское море и произвел успешный пуск новейшей ракеты «Ответ», поразив подводную цель. Заявление Минобороны РФ передает телеканал «Звезда».
The frigate of the Pacific Fleet Marshal Shaposhnikov in the waters of the Sea of Japan launched a missile of the newest anti-submarine complex Otvet at an underwater target https://t.co/36EaiDBVdW#MinistryOfDefence #MOD #PacificFleet pic.twitter.com/Awu5PX6TpW
- Минобороны России (@mod_russia) December 15, 2021
Корабельный противолодочный ракетный комплекс «Ответ» предназначается для борьбы с подводными кораблями противника. Для запуска ракет используются универсальные пусковые установки ЗС-14, с помощью которых можно вести стрельбу гиперзвуковыми «Калибрами» и «Ониксами», добавили в Минобороны.
«В морском полигоне залива Петра Великого экипаж фрегата проведет комплекс тренировок по предназначению с отработкой подготовительных упражнений при проведении ракетной стрельбы. В роли условного противника будет использована морская цель, имитирующая вражеский корабль», - говорилось в сообщении газеты «Красная Звезда», опубликованном перед учениями.
После завершения стрельб фрегат вводится в состав сил постоянной готовности Тихоокеанского флота. 14 декабря экипаж «Шапошникова» вернулся «с моря после успешной проверки недавно установленных модернизированных систем», добавляется в материале.
ПРК «Ответ» позволяет поражать цели на расстоянии до 40 км (в варианте для надводных кораблей). В головной части ракеты расположена малогабаритная противолодочная торпеда, способная к самонаведению на цель. Ракета после пуска сбрасывает в воду торпеду с парашютом, которая ищет подлодку врага с помощью гидроакустики.
Подводная лодка «Краснодар» #ЧФ на фоне заката в акватории Черного моря pic.twitter.com/iJKCtuMAI5
- Минобороны России (@mod_russia) October 4, 2017
Большой противолодочный корабль «Маршал Шапошников» заложен в 1983 году на Прибалтийском судостроительном заводе «Янтарь» в Калининграде. Спущен на воду был в январе 1985 года. Название получил в честь Бориса Шапошникова, бывшего царского подполковника, дослужившегося при Сталине до маршала СССР - он участвовал в сталинских репрессиях., сыграл большую роль при Обороне Москвы в 1941 году и битве за Ленинград, скончался в 1945 году, не дожив до капитуляции Германии 44 дня.
Корабль имеет богатый послужной список.
В 1991 году «Маршал Шапошников» нес боевую службу в зоне Персидского залива, выполняя функции корабля разведки и слежения за силами, участвующими в операции «Буря в пустыне». В 2003 году фрегат посетил американскую военно-морскую базу Перл-Харбор на Гавайях.
Капитан взятого на абордаж судна сумел выйти на связь с российским кораблем. С его борта на разведку был направлен вертолет. Пираты стали стрелять в него, ответным огнем один из них был убит. С борта фрегата были спущены скоростные моторные шлюпки с морскими пехотинцами. После короткой перестрелки российские военнослужащие взяли судно под контроль и обезоружили пиратов. По официальной версии пираты были высажены в надувную лодку с небольшим запасом еды и воды, но без средств навигации. По данным «Эха Москвы», ни один пират до берега не добрался.
Иван Жуковский