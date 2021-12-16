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ЦАМТО

ВМС Дании планируют приобрести патрульные корабли нового типа

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HDMS Peter Willemoes
Фрегат HDMS Peter Willemoes ВМС Дании.
Источник изображения: /www.janes.com

ЦАМТО, 15 декабря. ВМС Дании планируют приобрести патрульные корабли нового типа, соответствующие перспективным требованиям, которые также заменят существующие топливозаправочные суда.

Как сообщает Euro-SD.com со ссылкой на пресс-релиз группы Terma, Министерство обороны Дании инициировало проект разработки кораблей нового типа. Как отмечается, это "политическое решение", согласно которому в их разработке будут участвовать только датские компании.

Руководители трех датских компаний (OMT, Pension Danmark и Terma) 6 декабря провели диалоговую встречу в Нюборге (Дания) для уточнения имеющихся возможностей в рамках проекта.

Встреча прошла при посредничестве Конфедерации датской промышленной ассоциации по обороне и безопасности и Danish Maritime – бизнес-ассоциации датских производителей морского оборудования и судов. Три компании решили подать совместное предложение по проекту, инициированному Министерством обороны.

На встрече были обсуждены предварительные замыслы и идеи. В рамках обмена мнениями участники имели возможность представить свои собственные уникальные компетенции и технологии, относящиеся к проекту.

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Дания
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