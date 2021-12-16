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Новейший патрульный корабль "Сергей Котов" совершил морской переход из Новороссийска в Севастополь

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ПК «Сергей Котов»
Патрульный корабль (ПК) проекта 22160 "Сергей Котов".
Источник изображения: ТАСС

ЦАМТО, 15 декабря. Новейший патрульный корабль (ПК) проекта 22160 "Сергей Котов", построенный для Черноморского флота (ЧФ), совершил переход из Новороссийска в Севастополь.

В ходе четвертого целевого выхода корабля в море в условиях реального морского перехода протяженностью более 200 морских миль экипаж проверил надежность и жизнедеятельность энергетических установок и навигационного оборудования, а также управляемость и остойчивость при потере скорости.

Ранее в рамках заводских ходовых испытаний экипаж ПК "Сергей Котов" провел проверочные стрельбы из артиллерийской установки АК-176 и другого вооружения корабля, а также прошел первичную электромагнитную обработку для уменьшения намагниченности корпуса.

После ходовых испытаний судостроители совместно с экипажем проведут ревизию корабельных систем, устройств и механизмов и продолжат его подготовку к следующему этапу государственных испытаний, после которых ПК "Сергей Котов" войдет в состав Черноморского флота с пунктом постоянного базирования в Новороссийске.

Справочно:

ПК "Сергей Котов" – четвертый корабль в серии проекта 22160. Головной ПК "Василий Быков" и следующие за ним "Дмитрий Рогачев" и "Павел Державин" в настоящее время успешно выполняют задачи в составе Черноморского флота, сообщает пресс-служба Южного военного округа.

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Продукция
АК-176
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
22160
ЧФ
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