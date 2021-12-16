Российско-китайский проект лунной базы реализуется на принципе равноправия

Ключевой аспект российско-китайского проекта по созданию лунной станции - равноправие партнеров, его отсутствие стало основной причиной выхода России из американского проекта Gateway.

Об этом сообщил в интервью «Интерфаксу» глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин.

«Проект по созданию такой станции является серьезным шагом в исследовании Луны, поэтому он открыт для доступа всех заинтересованных стран и зарубежных партнеров», - сказал Рогозин.

«Важно подчеркнуть, что сотрудничество в рамках данного проекта будет осуществляться на принципах равноправного партнерства, открытости и консенсуса при принятии решений, чего нет, например, в программе окололунной станции Gateway и что стало причиной нашего выхода из этого проекта», - сказал глава Рогозин.

16 июня Россия и Китай представили «дорожную карту» строительства совместной лунной базы. Строительство станции начнется в 2026 году, завершить его планируется к 2035 году. В состав станции войдут два орбитальных и восемь лунных модулей. В частности, на поверхности спутника разместятся: базовый телекоммуникационный, командный, энергетический, взлетный, посадочный и экспериментальный модули, а также модули наблюдения и технологических проверок.

Как сообщил в ходе презентации замгендиректора «Роскосмоса» по международному сотрудничеству Сергей Савельев, в госкорпорации не исключают участие в проекте частных компаний.