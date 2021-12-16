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Российская газета

Су-27/30 и МиГ-29 вошли в пятерку самых популярных боевых самолетов

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Источник изображения: rg.ru

Журнал Flight Global представил подготовленный справочник World Air Forces 2022 о наличии разных воздушных судов в странах мира. Российские многоцелевые истребители семейства Су-27 и Су-30, в справочнике они обозначаются как Су-27/30, в рейтинге заняли второе место по популярности.

Сообщается, что на многоцелевые сверхзвуковые истребители России приходится 7 процентов от мирового арсенала боевых самолетов. Их насчитывается 1063. Первую строчку в рейтинге занимают американские истребители F-16. В мире их 2248 - и это 15 процентов. Третья позиция у F-15 - 963 самолета и 7 процентов.

Кстати, еще два российских самолета вошли в рейтинг наиболее популярных в мире боевых машин. Это многоцелевой истребитель МиГ-29 - 822 самолета, что составляет 6 процентов мирового парка, и Су-25 - 474 штурмовика, 3 процента.

Светлана Цыганкова

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Страны
Россия
США
Продукция
F-15
F-16
МиГ-29
Су-25
Су-27
Су-30
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