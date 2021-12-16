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ТАСС

Запуск телескопа James Webb снова отложили

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Орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб"
Орбитальный телескоп "Джеймс Уэбб".
Источник изображения: © Laura Betz/NASA via AP

Он должен был состояться 22 декабря, очередная дата – 24 декабря

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. NASA перенесло запланированный на 22 декабря запуск орбитального телескопа James Webb по меньшей мере на два дня по техническим причинам. Как отмечается в пресс-релизе, "специалисты занимаются устранением проблемы на линии передачи и приема информации между телескопом и ракетой-носителем".

"Из-за этого запуск теперь состоится не ранее 24 декабря. Мы уточним новую дату старта не позднее 17 декабря", - подчеркнуло NASA.

James Webb должен заменить орбитальную обсерваторию Hubble, которая проработала на орбите уже более 30 лет. Диаметр зеркала телескопа - 6,5 м, кроме того, он будет оснащен более современными научными инструментами, благодаря которым телескоп впервые сможет получить детальные фотографии экзопланет.

Изначально руководство NASA планировало запустить новый аппарат в 2014 году. Однако перерасход средств и некоторые технические сложности несколько раз вынуждали руководство миссии переносить сроки его вывода в космос.

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2 комментария
№1
16.12.2021 06:32
М-да, крутой инструмент! Если с оптикой всё будет нормально, то относительно скоро увидим новые потрясающие (синтезированные) фото вселенной :)

P.S. Правда в ИК диапазоне...
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№2
16.12.2021 09:16
Только он через-чур дорогой и даже отчасти морально устарел, из-за очень долгой постройки. Скоро можно будет запустить гораздо более крупный телескоп, посредством сверхтяжелой ракеты, которых не было в начале создания Уэбба. Даже без складного зеркала, сильно усложнившего постройку последнего. Со складным, так и вообще...
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