Запуск телескопа James Webb снова отложили

Он должен был состояться 22 декабря, очередная дата – 24 декабря

ВАШИНГТОН, 15 декабря. /ТАСС/. NASA перенесло запланированный на 22 декабря запуск орбитального телескопа James Webb по меньшей мере на два дня по техническим причинам. Как отмечается в пресс-релизе, "специалисты занимаются устранением проблемы на линии передачи и приема информации между телескопом и ракетой-носителем".

"Из-за этого запуск теперь состоится не ранее 24 декабря. Мы уточним новую дату старта не позднее 17 декабря", - подчеркнуло NASA.

James Webb должен заменить орбитальную обсерваторию Hubble, которая проработала на орбите уже более 30 лет. Диаметр зеркала телескопа - 6,5 м, кроме того, он будет оснащен более современными научными инструментами, благодаря которым телескоп впервые сможет получить детальные фотографии экзопланет.

Изначально руководство NASA планировало запустить новый аппарат в 2014 году. Однако перерасход средств и некоторые технические сложности несколько раз вынуждали руководство миссии переносить сроки его вывода в космос.