Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"

Фрегат "Маршал Шапошников" поразил новейшим противолодочным комплексом "Ответ" подводную мишень.
Как сообщили в Минобороны РФ, фрегат Тихоокеанского флота провел пуск новейшей ракеты в акватории Японского моря. Боевая часть комплекса поразила учебную подводную цель.
Для пуска противолодочных ракет "Ответ" используются универсальные пусковые установки, которые применяются для крылатых ракет "Оникс" и "Калибр".
Как известно из открытых источников, комплекс представляет собой противолодочную управляемую ракету с малогабаритной самонаводящейся противолодочной торпедой. Дальность стрельбы ракеты для надводных кораблей составляет 40 км.
"Ответ" предназначен для установки на корабли классов фрегат, корвет, крейсер.
Александр Степанов