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Российская газета

Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"

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Фрегат "Маршал Шапошников" поразил новейшим противолодочным комплексом "Ответ" подводную мишень.

Как сообщили в Минобороны РФ, фрегат Тихоокеанского флота провел пуск новейшей ракеты в акватории Японского моря. Боевая часть комплекса поразила учебную подводную цель.

Для пуска противолодочных ракет "Ответ" используются универсальные пусковые установки, которые применяются для крылатых ракет "Оникс" и "Калибр".

Как известно из открытых источников, комплекс представляет собой противолодочную управляемую ракету с малогабаритной самонаводящейся противолодочной торпедой. Дальность стрельбы ракеты для надводных кораблей составляет 40 км.

"Ответ" предназначен для установки на корабли классов фрегат, корвет, крейсер.

Александр Степанов

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Страны
Россия
Япония
Продукция
П-800 Оникс
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
пр. 1155
ТОФ
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1 комментарий
№1
16.12.2021 12:02
Цитата, q
Дальность стрельбы ракеты для надводных кораблей составляет 40 км.
Мало же. Вражеские торпеды дальше ходят ведь. Уж, хотя бы, удвоить надо дальность, если не утроить.
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