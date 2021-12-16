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Российская газета

Patriot отдыхает: названы уникальные характеристики ЗРК "Абакан"

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Источник изображения: Дмитрий Виноградов/ РИА Новости www.ria.ru

Стали известные возможности новейшего ЗРК "Абакан".

Концерн "Алмаз-Антей" подробно озвучил характеристики новейшего ЗРК "Абакан" 98Р6Е. Как заявил РИА Новости первый заместитель главного конструктора проекта Дмитрий Хрупало, это уникальный комплекс нестратегической противоракетной обороны.

"Время готовности ЗРК "Абакан" к боевой работе из развернутого состояния занимает менее трех минут, с марша - 15 минут", - рассказал он. Между тем американской системе Patriot потребуется полчаса, чтобы прийти в боеготовность при смене позиции.

Предназначен "Абакан" для защиты стратегически важных военно-промышленных и правительственных объектов. Причем, он способен уничтожить в воздухе как современные, так и перспективные нестратегические баллистические ракеты.

Дальность поражения - 45 километров, а максимальная высота - 25 километров.

Одно из главных достоинств ЗРК "Абакан" заключается в том, что его можно интегрировать в любую систему ПВО-ПРО. Он может работать как в связке с другими ЗРК средней и большой дальности, так и автономно.

"Абакан" совместим не только с отечественными зенитно-ракетными комплексами. По словам Дмитрия Хрупало, любая страна может расширить возможности своей системы ПВО-ПРО с помощью "Абакана".

Напомним, впервые за рубежом ЗРК "Абакан" был представлен в середине ноября на выставке Dubai Airshow 2021. В состав комплекса входит многофункциональная РЛС 98Л6Е, одна или несколько пусковых установок 51П6Е2.


Олег Корякин

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  • В новости упоминаются
Страны
США
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Алмаз-Антей
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