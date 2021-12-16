Дмитрий Рогозин: ожидаем от NASA официального предложения продлить работу МКС

Москва. 15 декабря. INTERFAX.RU - Глава госкорпорации "Роскосмос" Дмитрий Рогозин в интервью "Интерфаксу" рассказал о будущем МКС, возобновлении перекрестных полетов с NASA и строительстве космодрома "Восточный".

- В сентябре вы сопровождали президента России в ходе поездки на космодром Восточный. Как идет строительство? В каком году планируется достроить космодром?

- Состояние объектов на Восточном президент России смог оценить еще на подлете к космодрому. Действующий комплекс для запуска ракет "Союз-2" - это объект первой очереди, который находится в строю уже пять лет. С него поведено 10 пусков, и все они успешные.

Также глава государства посетил строящийся стартовый комплекс космического ракетного комплекса "Ангара", работы по которому развернуты на площади более 200 гектаров.

Плановые сроки создания объектов, обеспечивающих непосредственно пуск – 2023 год, а в целом объектов наземной инфраструктуры второй очереди – 2025 год.

По результатам посещения президент подчеркнул, что космодром Восточный является важнейшей стройкой государственного значения и потребовал выдержать намеченные сроки создания второй очереди, а также сроки первых полетов с использованием ракеты-носителя "Ангара".

- Вы показывали президенту на Восточном макет корабля "Орёл". Как продвигаются работы по этому проекту?

- Что касается пилотируемого транспортного корабля нового поколения "Орёл", то сроки его испытаний остаются прежними: первый запуск в беспилотном режиме - 2023 год.

- Ранее вы говорили, что "Орел" может совершить первый полет не к МКС, а к новой станции. Принято ли уже по ней окончательное решение? Правда ли, что она, как говорят будет стоить около 6$ млрд?

- По результатам заседания Научно-технического совета Госкорпорации "Роскосмос" рекомендовано начать разработку эскизного проекта Российской орбитальной служебной станции в 2022 году. По результатам этих работ будут определены её цели, задачи, тактико-технические характеристики, функциональные возможности и оценочная стоимость, а также будет принято соответствующее решение о её создании.

- Какие планы по программе МКС? До какого года она может эксплуатироваться?

- На сегодняшний день партнерами по программе МКС, в том числе и Россией, принято решение об ее эксплуатации до 2024 года включительно.

Вместе с тем уже сейчас национальные космические агентства-партнеры по программе МКС заявляют о намерении продлить эксплуатацию станции до 2028-2030 года. В частности, на заседании Многостороннего координационного совета программы МКС, состоявшегося в июле этого года, представители всех национальных космических агентств стран-партнеров, в том числе госкорпорация "Роскосмос", подтвердили, что при должном техническом обеспечении станция способна эксплуатироваться на низкой околоземной орбите вплоть до 2030 года.

Партнерами практически завершена работа по оценке технической возможности продления срока эксплуатации элементов станции до этого срока. Ожидаем в ближайшее время от NASA, как координатора программы МКС, официального предложения о продлении полета МКС до 2028-2030 годов. Роскосмос также проводит соответствующие работы. Окончательное решение о продлении работы МКС и продолжении участия России в программе принимается на уровне правительства Российской Федерации. Какое будет принято решение, будем ли мы продлевать эксплуатацию станции после 2024 года, увидим в ближайшее время. Одним из наиболее важных условий при принятии решения о дальнейшей судьбе МКС станет обеспечение безусловной безопасности членов экипажа на её борту.

Другой важный аспект - обеспечение присутствия российских космонавтов на низкой околоземной орбите, непрерывность их подготовки и поддержания квалификации. При принятии решения о продлении срока эксплуатации МКС или выхода из программы нужен комплексный анализ вопросов, связанных с состоянием российского сегмента МКС и уровня готовности новой российской станции РОСС для того, чтобы российским космонавтам было куда летать.

В то же время о наших планах лучше слов говорят действия: в этом году мы отправили к МКС новый модуль "Наука", ресурс которого рассчитан минимум на 10 лет, запустили узловой модуль. Мы продолжаем развивать российский сегмент, и у нас большие планы по его активному использованию в ближайшие годы.

- Каким вам видится будущее российско-американского сотрудничества в космосе в контексте санкций со стороны США??

- США остаются нашим важным партнером по космической деятельности. Несмотря на санкционную риторику, продолжается наше сотрудничество по программе МКС и в ряде научных проектов (научная аппаратура "ХЕНД", "ЛЕНД", "ДАН", совместный проект космической обсерватории "Спектр-РГ" и др.). Прорабатывается возможность организации совместно с американскими партнерами так называемых "перекрестных" полетов российских космонавтов на американских кораблях и американских астронавтов - на российских кораблях.

Кроме того, несмотря на формальный отказ от участия в проекте по созданию окололунной платформы Gateway, мы готовы продолжить диалог с NASA в части гармонизации технических стандартов и взаимной увязки интерфейсов для осуществления возможного взаимодействия экипажей.

В этой связи хочу сказать о деструктивной роли санкционных мер в отношении ряда предприятий российской ракетно-космической промышленности услугами которых, пользуются, в том числе, наши американские партнеры. Я говорю о ЦНИИмаш, в составе которого работает Центр управления полетами, задействованный в обеспечении эксплуатации МКС, и Ракетно-космическом центре "Прогресс", который обеспечивает доставку грузов и экипажей на ту же станцию. Считаю необходимым пересмотреть ведение подобной антироссийской политики в целях обеспечения безопасности в космосе и поступательного развития российско-американского взаимодействия в космической деятельности.

- В каком году может произойти возвращение к программе перекрестных полетов?

- Недавно состоялся визит делегации NASA. Мы обсудили с американскими партнерами большое количество вопросов, включая пилотируемые программы, фундаментальные космические исследования, эксплуатацию МКС, а также повышение эффективности использования станции, например, проведение на борту МКС космических экспериментов в обеспечение отработки технологий освоения дальнего космического пространства и медико-биологического обеспечения полетов в космос. Вопрос организации перекрестных полетов также был в повестке встречи. Мы надеемся, что в результате достигнутых договоренностей первый такой полет состоится уже осенью 2022 года.

Для нас крайне важно не только продолжать успешное взаимодействие по уже существующим проектам, но и обратить внимание на развитие перспективных направлений для взаимовыгодного сотрудничества наших стран в области космоса.

- Перейдем к другому партнеру России – Китаю. Каким может быть объем участия России в совместном с Китаем проекте по созданию лунной станции?

- Китай действительно является стратегическим партнером для России, и запуск столь масштабного совместного проекта подчеркивает значимость укрепления и продвижения научно-исследовательского взаимодействия не только для России и Китая, но и для всего человечества.

Международная научная лунная станция - это комплекс экспериментально-исследовательских средств, создаваемый на поверхности и/или на орбите Луны, который предназначен для проведения многопрофильных и многоцелевых научно-исследовательских работ, включая исследование и использование Луны, лунные наблюдения, фундаментальные исследовательские эксперименты и проверку технологий с возможностью длительной беспилотной эксплуатации с перспективой присутствия человека на Луне.

Российская сторона совместно с китайскими партнерами будут сотрудничать в области планирования, обоснования, проектирования, разработки, внедрения и эксплуатации Международной научной лунной станции, включая использование совместных достижений с привлечением международных партнеров.

Проект по созданию такой станции является серьезным шагом в исследовании Луны, поэтому он открыт для доступа всех заинтересованных стран и зарубежных партнеров. Важно подчеркнуть, что сотрудничество в рамках данного проекта будет осуществляться на принципах равноправного партнерства, открытости и консенсуса при принятии решений, чего нет, например, в программе окололунной станции Gateway и что стало причиной нашего выхода из этого проекта.

- Зарубежные заказы составляют для российской пусковой кампании крупную долю. Взять те же запуски спутников OneWeb. Успеваете ли осуществить все запланированные на этот год пуски OneWeb?

- На 2021 год мы запланировали семь пусков с космическими аппаратами OneWeb, шесть из которых с российских космодромов (по три пуска с космодромов Байконур и Восточный) и один с Гвианского космического центра. По состоянию на декабрь этого года Роскосмос осуществил семь пусков с космическими аппаратами OneWeb (два с Байконура и пять с Восточного). До конца года по просьбе заказчика мы планируем осуществить еще один пуск – 27 декабря с Байконура. Пуск с Гвианского космического центра по инициативе европейского оператора пусковых услуг - Arianespace перенесен на 2022 год.

- А сколько пусков запланировано на следующий год?

На 2022 год предварительно планируется семь пусков с аппаратами OneWeb, из которых шесть - с российских космодромов и один - с космодрома Куру.

- А что будет с проектом "Морской старт"?

- Я считаю необходимым сохранить этот ракетно-космический комплекс. Для этого Роскосмосом, ЗАО "Группа компаний С7", Росатомом и заинтересованными федеральными органами исполнительной власти проводится работа по определению оптимального способа реализации данного проекта.

- Когда у нас появятся космические роботы, способные заменить человека в межпланетных полётах?

- В целом сегодня все автоматические космические аппараты, в том числе по исследованию Луны и других небесных тел работают без участия человека, в какой-то степени их тоже можно назвать роботами.

Если говорить о роботах, которые могли бы заменить именно человека, например, при проведении особо опасных работ в космосе, то в этом направлении госкорпорация "Роскосмос" тоже действует. Первый эксперимент, если вы помните, был проведен в 2019 году в рамках космического эксперимента "Испытатель". Речь идет о полете робота FEDOR на Международную космическую станцию. В ходе эксперимента мы проверили возможности использования антропоморфным роботом ручного инструмента, который находится на борту Международной космической станции, например, гаечного ключа или отвертки. Все операции были выполнены успешно.

Созданный научно-технический задел мы будем использовать при дальнейшем развитии этого направления, в первую очередь, в рамках подготовки целевой работы "Теледроид". Это антропоморфный робот, предназначенный для проведения работ в открытом космосе. Он будет установлен на внешней поверхности станции для проведения операций, которые обычно выполняют космонавты во время выходов в открытый космос. Таким образом мы планируем отработать технологии операционной поддержки деятельности космонавтов на борту орбитальной станции, а также ряд других критически важных технологий для применения в перспективной космической робототехнике. Эти технологии потребуются нам в дальнейшем при освоении планет и других космических объектов.