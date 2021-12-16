Войти
Lenta.ru

Раскрыто состояние украинских МиГ-29

645
0
0
Фото: Gleb Garanich / Reuters
Фото: Gleb Garanich / Reuters.

Украина отремонтировала почти все истребители МиГ-29

Украина отремонтировала почти все свои истребители МиГ-29. Состояние самолетов, доставшихся Киеву от СССР, в интервью «АрміяInform» раскрыл директор Львовского государственного авиационно-ремонтного завода (ЛГАРЗ) Дмитрий Матрунчик. Об этом пишет Defense Express.

По его словам, испытания МиГ-29МУ2 стартовали в 2021 году и должны завершиться в 2022-м. После этого самолеты получат Воздушные силы (ВС) Вооруженных сил Украины (ВСУ).

«В прошлом году успешно завершили летно-конструкторские испытания. В этом году начаты до сих пор продолжающиеся государственные испытания, окончательное завершение которых планируется в 2022 году. Надеемся, что по их результатам МиГ-29МУ2 примут на вооружение ВС ВСУ», — заявил директор ЛГАРЗ.

Матрунчик добавил, что истребитель получил, в частности, усовершенствованные системы защиты, системы аудио- и видеорегистрации, усовершенствованный электронный пульт управления бортовой радиостанцией, возможность запуска ракет класса «воздух-земля» и использования управляемых авиабомб.

Директор ЛГАРЗ добавил, что с 2014 года на возглавляемом им заводе было модернизировано «более десяти МиГ-29», а всего за последние семь лет ВС ВСУ получили «почти 40 самолетов» МиГ-29, в том числе пять учебно-боевых МиГ-29УБ. «По сути, из слов Матрунчика следует, что за время войны ремонт или модернизацию на мощностях ЛГАРЗ прошли почти все украинские МиГ-29», — заключает Defense Express.

В декабре агентство, ссылаясь на издаваемый FlightGlobal справочник о военной авиации стран мира World Air Forces 2022, раскрыло число боевых самолетов и вертолетов, имеющихся в распоряжении Украины. В настоящее время Киев располагает 43 легкими истребителями МиГ-29, 12 фронтовыми бомбардировщиками Су-24, 17 штурмовиками Су-25 и 26 тяжелыми истребителями Су-27.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Украина
Продукция
МиГ-29
МиГ-29М
Су-24
Су-25
Су-27
Похожие новости
19.11.2019
Какая российская авиатехника интересует арабский мир
29.05.2019
Итоги выполнения государственного оборонного заказа Украины в 2018 году
22.12.2017
«Соколы» Порошенко спешат на войну с Россией
02.04.2014
ВВС Украины: прерванный полет
13.08.2012
В год 100-летнего юбилея ВВС РФ началась практическая реализация программы по радикальному обновлению парка авиатехники
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 12:13
  • 11
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 16.12 12:02
  • 1
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 16.12 11:34
  • 65
Извольте разоружиться
  • 16.12 11:03
  • 12
Gazeta (Польша): Россия хочет разговаривать только с крупными державами, для Польши это представляет опасность
  • 16.12 10:58
  • 163
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 16.12 10:52
  • 16
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 16.12 09:53
  • 4
США допускают усиление военного присутствия в странах НАТО на случай вторжения РФ на Украину - Белый дом
  • 16.12 09:41
  • 1
Австралия потратит на атомные подлодки 122 миллиарда долларов
  • 16.12 09:35
  • 250
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 16.12 09:16
  • 2
Запуск телескопа James Webb снова отложили
  • 16.12 06:23
  • 1
На Марсе нашли крупные залежи льда
  • 16.12 04:58
  • 216
В США удивились размерам Су-75
  • 16.12 03:18
  • 1
Ростех определил облик демонстратора гибридного двигателя для малой авиации
  • 16.12 00:22
  • 42
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 15.12 22:16
  • 1
Норвежская принцесса совершила полет на истребителе F-16