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ЦАМТО

Подразделения ЦВО в уральском регионе до конца 2021 года получат на вооружение 4 комплекса радиопомех "Поле-21"

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Пульт управления комплексом РЭБ «Поле-21»
Пульт управления комплексом РЭБ «Поле-21».
Источник изображения: Фото: Министерство обороны РФ/mil.ru

ЦАМТО, 15 декабря. Подразделения Центрального военного округа, дислоцированные в уральском регионе, до конца 2021 года получат на вооружение 4 комплекса радиопомех "Поле-21", которые работают в радиусе до 200 км.

Об этом сообщил начальник войск радиоэлектронной борьбы ЦВО полковник Николай Федоров на оперативно-боевом сборе, который проходит в Оренбургской области.

"До конца текущего года мы получим на вооружение 4 комплекса радиопомех "Поле-21". Они будут поставлены на вооружение подразделений, дислоцированных в регионах Урала", – сказал Н.Федоров.

Комплекс радиопомех "Поле-21" предназначен для защиты стратегически важных объектов от крылатых ракет, беспилотных летательных аппаратов и управляемых авиабомб путем радиоподавления аппаратуры привязки к глобальным спутниковым и радионавигационным системам. Аппаратура комплекса позволяет выставлять в зоне прикрытия до сотни постов радиопомех, его автоматизированная система хорошо адаптирована к разным климатическим условиям и может работать в диапазоне температур от -40 до +50 град. С, сообщает пресс-служба Центрального военного округа.

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