Мотострелки Северного флота получили новейшие средства воздушной разведки

ЦАМТО, 15 декабря. В отдельную мотострелковую бригаду армейского корпуса Северного флота поступили на вооружение новые комплексы разведки и управления противовоздушной обороной "Барнаул-Т".

Военнослужащие зенитного ракетного дивизиона соединения провели на них первые занятия в условиях Крайнего Севера. Мотострелки отработали элементы марша по бездорожью и развертывание комплекса на боевой позиции.

Модуль разведки и управления на гусеничном шасси МТ-ЛБу "Барнаул-Т" обладает повышенной проходимостью, имеет собственные встроенные средства воздушной разведки, что позволяет вести постоянную воздушную разведку, управлять подчиненными подразделениями и их вооружением при боевых действиях на позициях и при совершении марша.

Новое оборудование позволяет повысить эффективность управления силами и средствами ПВО, координацию их действий, повышает мобильность и живучесть техники в боевой обстановке.

Во всех модулях присутствует режим тренировки, который может имитировать любую боевую задачу, что позволяет обучать и тренировать военнослужащих прямо на технике.

Зенитчики мотострелковой бригады ранее прошли четырехмесячную переподготовку в учебном центре в Ейске, а в новом году продолжат осваивать новую технику, сообщает пресс-служба Северного флота.