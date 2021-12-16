Войти
ТАСС

Нарышкин заявил, что у России нет одного главного противника

507
0
-1
Герб Службы внешней разведки Росии
Герб Службы внешней разведки Росии.
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Дружинин

Глава СВР отметил, что от этого понятия российская разведка отказалась после распада СССР

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Российская внешняя разведка отказалась от советского наследия и больше не борется с одним главным врагом, реализуя стратегические интересы РФ, такие как борьба с терроризмом, укрепление региональной стабильности и защита суверенитета страны от вмешательства извне. Об этом заявил директор Службы внешней разведки РФ Сергей Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты".

"Понятие "главный противник" сформировалось в эпоху двуполярной системы мира. От этого несколько упрощенного, но полезного в свое время определения российская разведка отказалась после распада СССР, возникновения новых угроз и вызовов безопасности и мирному развитию России. К таким угрозам относятся не только международный терроризм, но и региональные конфликты и, конечно, непрекращающиеся попытки коллективного Запада подорвать внутреннюю стабильность России и дружественных нам стран", - отметил он.

"В более широком смысле разведка в своей деятельности нацелена на реализацию стратегических интересов российского государства и руководствуется установками президента России", - добавил он. По словам Нарышкина, в зависимости от степени опасности угроз российская разведка формулирует приоритеты своей работы, определяя в том числе, кто сегодня является противником и каким образом осуществлять нейтрализацию его враждебных устремлений.

"В нынешнее сложное и противоречивое время существует много фронтов борьбы с "мировым злом" - терроризмом, наркоторговлей, киберпреступностью, нелегальной миграцией и другими. В этой борьбе мы взаимодействуем с нашими иностранными партнерами. Естественно, уровень сотрудничества сильно различается в зависимости от целесообразности, географии и общего контекста отношений России с тем или иным государством", - заключил он.

"Сегодня профессионалы, работающие в Службе внешней разведки России, с особым тщанием и применением самых современных методов добывают и анализируют информацию, позволяющую предсказать, а иногда и упредить возникновение и развитие кризисных ситуаций. И, как показывает время, на наши выводы можно положиться", - отметил Нарышкин. По его словам, важнейшая задача разведки - загодя разглядеть признаки надвигающейся угрозы и верно их интерпретировать. "А одно из высших достижений - спрогнозировать на основе развития объективных международных тенденций планы геополитических соперников еще до того, как они примут ясные и строгие очертания для них самих", - указал он.

Глава СВР отметил, что российское руководство по достоинству оценивает результаты работы ведомства. "Однако в своей каждодневной деятельности мы исходим из того, что доверие - это не спортивная награда, которую можно заполучить раз и навсегда. Доверие крайне требовательно, поскольку его необходимо все время подтверждать делом. Оно заставляет постоянно действовать на пределе возможностей. В нашей работе это означает направлять только абсолютно точную, своевременную и полную информацию, за каждое слово в которой служба готова ручаться головой", - подчеркнул Нарышкин.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Персоны
Нарышкин Сергей
Похожие новости
26.06.2019
Путин о российском оборонном экспорте
03.12.2015
Разглядели без микроскопа
14.06.2013
Дмитрий Рогозин распотрошит ракеты США не словом, а делом
03.08.2010
СМИ не поверили в отсутствие договоренности о поставке С-300 Азербайджану
18.06.2008
РЕШЕНИЯ ПРЕЗИДЕНТА
20.11.2006
ФСБ отступила
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 12:13
  • 11
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 16.12 12:02
  • 1
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 16.12 11:34
  • 65
Извольте разоружиться
  • 16.12 11:03
  • 12
Gazeta (Польша): Россия хочет разговаривать только с крупными державами, для Польши это представляет опасность
  • 16.12 10:58
  • 163
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 16.12 10:52
  • 16
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 16.12 09:53
  • 4
США допускают усиление военного присутствия в странах НАТО на случай вторжения РФ на Украину - Белый дом
  • 16.12 09:41
  • 1
Австралия потратит на атомные подлодки 122 миллиарда долларов
  • 16.12 09:35
  • 250
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 16.12 09:16
  • 2
Запуск телескопа James Webb снова отложили
  • 16.12 06:23
  • 1
На Марсе нашли крупные залежи льда
  • 16.12 04:58
  • 216
В США удивились размерам Су-75
  • 16.12 03:18
  • 1
Ростех определил облик демонстратора гибридного двигателя для малой авиации
  • 16.12 00:22
  • 42
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 15.12 22:16
  • 1
Норвежская принцесса совершила полет на истребителе F-16