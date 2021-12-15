Kavva Capital отзывы надежный брокер или развод?

Чем более широкий выбор стоит перед человеком, тем труднее его сделать. Это правило универсально. И оно распространяется, в том числе на трейдинг. Ведь здесь много компаний соревнуются за внимание клиента. И они пытаются предложить лучшие условия для заработка. Ну а сегодня речь пойдет об одной из таких брокерских компаний – о Kavva Capital. Это один из известных торговых брокеров, успевший, судя по отзывам довольных клиентов, завоевать прекрасную репутацию.

Но финансовых торговых компаний становится с каждым днем все больше. И потому многим людям сложно сориентироваться и остановиться на какой-то одной из них. Ведь выбирать приходится по многим параметрам. Чтобы разобраться почему стоит выбрать этого брокера, необходимо изучить отзывы о Kavva Capital в Сети. Ведь комментарии пользователей позволяют сразу прояснить ряд моментов, о которых брокер может «забыть» упомянуть.

И отзывы о Kavva Capital подтверждают, что, брокер, целью своей деятельности ставит предоставление качественных финансовых услуг по онлайн-трейдингу наиболее распространенными и привлекательными инструментами. Среди них:

валютные пары Форекс;

индексы фондового рынка;

акции;

облигации;

энергоносители;

товары;

металлы.

При этом администрация старается создать максимально комфортные условия для всех своих клиентов, чтобы они могли регулярно получать прибыль. Поэтому здесь зарегистрированы инвесторы с различных стран мира. Ну а так как Kavva Capital работает с 2001 года, то в интернете скопилось немало отзывов. И большинство мнений имеют ярко выраженную положительную тональность. Из комментариев видно, что Kavva Capital создает прозрачные механизмы для работы. И ни разу не был замечен в некорректном поведении по отношению к пользователям.

Отзывы о Kavva Capital

Первоначально брокер ориентировался на обслуживание жителей Азии, Америки и Европы. Поэтому отзывы о Kavva Capital сначала появились в блогах на английском и других иностранных языках. Сейчас обстоятельства изменились. С тех пор как торговля стала доступной русскоязычным пользователям, появились ветки обсуждений и в Рунете. Трейдеры, которые хотят из первых рук узнать подробности деятельности компании, могут посетить Reddit и Medium. Также стоит заглянуть в официальные паблики на просторах ВКонтакте и Одноклассники и обозреватели как Cryptovod (https://cryptovod.ru/kavva-capital-otzyvy-chto-predlagaet-broker/). Найти здесь отзывы о Kavva Capital на русском языке от жителей постсоветского пространства не составит труда.

Первое впечатление, которое остается после чтения отзывов, говорит о том, что репутация Kavva Capital находится на высоте. Участники торгов пишут – услуги, предоставляемые брокером, гарантируют качественный трейдинг и возможность получения регулярной прибыли. Внимательное изучение постов показало, что главный критерий – вывод средств – не оставляет сомнений в честности брокера. Kavva Capital переводит деньги на личные счета пользователей даже быстрее, чем это официально заявлено в правилах сайта.

Лицензирование финансовой деятельности

Kavva Capital по условиям сотрудничества позволяет торговать на платформе жителям разных стран мира. Институциональные инвесторы также могут смело делать здесь долгосрочные вклады. Поскольку компания обеспечивает максимальную сохранность депозитов.

За деятельностью площадки наблюдают: британский регулятор FCA и кипрская CySEC. Это хорошо известные контролирующие органы с безупречной репутацией. FCA и CySEC следят за тем, чтобы подотчетные им организации соблюдали в своей работе нормы европейского законодательства.

Еще один важный момент. Эти лицензии гарантируют финансовое участие брокера в компенсационном фонде. Так что даже в случае неожиданного форс-мажора вкладчики гарантированно получат возврат депозитов или их части в размере до €20 000.

Что предлагает Kavva Capital своим вкладчикам

Согласно отзывам о Kavva Capital, брокер организовал на своей платформе выгодные условия сотрудничества. Здесь можно долгосрочно инвестировать на фондовом, валютном и крипторынке. Или совершать спекулятивные сделки на множестве активов. Всего для трейдинга доступны более 200 финансовых инструментов. Однако администрация площадки постоянно добавляет новые возможности для участников торгов.

Долгосрочным и краткосрочным инвесторам доступны следующие предложения:

Формирование портфелей под руководством профессиональных аналитиков. При этом эксперты учитывают возможности и пожелания каждого клиента. Торговля по сигналам успешных трейдеров с большим опытом. Эта функция имеет особый успех. Поскольку позволяет самостоятельно следить за рисками и управлять своим депозитом, одновременно учитывая советы экспертов применительно к каждой конкретной ситуации.

Начало торговли

Чтобы получить доступ ко всем функциям и начать совершать сделки на платформе, необходимо зарегистрироваться и пополнить торговый счет. Минимальная сумма для начала торгов – от $100. Такой низкий входной порог привлекает на сайт множество розничных спекулянтов, желающих зарабатывать на колебаниях курса различных активов.

Есть еще один положительный нюанс, который отмечают в отзывах о Kavva Capital, это прозрачность его работы и четкий механизм регистрации сделок на межбанке. Такая организация торговли выгодна в первую очередь трейдерам. Потому что в этом случае администрация Kavva Capital заинтересована в том, чтобы инвесторы зарабатывали и делали это как можно дольше. Им всегда предоставляются надежные котировки. И манипуляции с ними исключены. Компания не выступает контрагентом в сделках. То есть у Kavva Capital отсутствует какой-либо конфликт интересов с клиентами. А это залог долгого и взаимовыгодного сотрудничества!

Такая организация финансового сотрудничества дает еще ряд преимуществ:

за счет конкуренции среди провайдеров ликвидности спреды падают до минимума и составляют от 0,1 пункта;

сделки заключаются по лучшим ценам;

поддерживаются любые виды заработка, включая хеджевые и арбитражные стратегии;

брокер заинтересован в том, чтобы участники рынка повышали квалификацию;

быстрое исполнение сделок – оформление ордера занимает до 30 мс;

высокий уровень кредитного плеча: 1: 500.

Исходя из отзывов об условиях трейдинга, на Kavva Capital можно зарабатывать скальпингом, свинг-трейдингом. А также практиковать высокорисковую, но крайне доходную новостную торговлю.

Надежность и безопасность Kavva Capital

Администрация сайта гарантирует своим клиентам безопасность и стопроцентный возврат депозитов. Последние хранятся на отдельных счетах в банке и выводить их владельцы аккаунтов могут в любое время и в любой день недели без перерывов и выходных. Согласно пользовательскому соглашению и судя по отзывам о Kavva Capital, также не ставит ограничений на снятие собственных средств.

Изучение информации показало, что Kavva Capital заслуживает всяческого доверия. Брокер наладил надежную и прозрачную работу. Он постарался, чтобы получить лицензии строгих регуляторов и сформировать удобные условия для самостоятельной торговли и выгодных инвестиций.