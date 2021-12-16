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Российская газета

Нарышкин: СВР заинтересована в развитии сотрудничества с ЦРУ

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Штаб-квартира ЦРУ. Фото Reuters
Штаб-квартира ЦРУ. Фото Reuters.

Служба внешней разведки (СВР) России заинтересована в развитии сотрудничества с Центральным разведывательным управлением (ЦРУ) США на принципах партнерства. Об этом заявил глава российского ведомства Сергей Нарышкин.

"Сегодня мне известны лишь несколько спецслужб, которые откровенно декларировали свое нежелание общаться с нами. Со всеми значимыми разведками мира мы постоянно сотрудничаем. К нашим партнерам относится и ЦРУ США, с которым сохраняется взаимодействие по вопросам борьбы с международным терроризмом и обмен мнениями по актуальным проблемам современности", - цитирует Нарышкина aif.ru.

Он также подчеркнул, что во время недавней встречи с директором ЦРУ Уильямом Бернсом он отметил заинтересованность Москвы "в развитии взаимовыгодного сотрудничества на основе общепринятых принципов партнерства", к которым относятся конфиденциальность и соблюдение негласных этических норм, принятых в мировом разведсообществе.

Глава СВР отметил, что с уважением относится ко всем профессионалам разведслужб, которые хотят сделать мир безопасным и не делают целью своей жизни навредить России.


Диана Ковалева

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  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Персоны
Нарышкин Сергей
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