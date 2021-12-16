В Крыму прошли военные учения по охране воздушного пространства с применением С-400

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Военные учения по охране воздушного пространства с применением системы ПВО С-400 "Триумф" прошли в Крыму, сообщили в среду в пресс-службе Южного военного округа.

"Боевые расчеты ЗРК С-400 "Триумф" соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму, провели тактико-специальное учение по ПВО. В роли противника выступали фронтовые бомбардировщики Су-24М смешанного авиационного объединения ВВС и ПВО ЮВО", - говорится в сообщении.

В ходе учения расчеты "Триумфов" выполнили свертывание пусковых и радиолокационных установок, совершили марш в новый позиционный район, развернули пусковые установки, а также осуществили привязку к координатам и ориентирование комплексов на местности с дальнейшим приведением в боевой режим и началом сбора данных о воздушной обстановке

Затем военнослужащие обнаружили, взяли на сопровождение и "поразили" противника электронными пусками.

В Минобороны РФ отметили, что данные учения являются плановыми. В то же время они проходят на фоне общей напряженности на черноморском и украинском направлениях.

Так, накануне в Черное море вошел фрегат ВМС Франции "Овернь", а ранее стало известно о провокационных действиях командного корабля украинских ВМС "Донбасс", направлявшегося без предупреждения в сторону Керченского пролива и развернувшегося обратно к Мариуполю после телефонного разговора лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.