Войти
РИА Новости

В Крыму прошли военные учения по охране воздушного пространства с применением С-400

389
0
0
Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф"
Дивизион зенитной ракетной системы (ЗРС) С-400 "Триумф".
Источник изображения: © РИА Новости / Владислав Сергиенко

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Военные учения по охране воздушного пространства с применением системы ПВО С-400 "Триумф" прошли в Крыму, сообщили в среду в пресс-службе Южного военного округа.

"Боевые расчеты ЗРК С-400 "Триумф" соединения армии ВВС и ПВО Южного военного округа, дислоцированные в Крыму, провели тактико-специальное учение по ПВО. В роли противника выступали фронтовые бомбардировщики Су-24М смешанного авиационного объединения ВВС и ПВО ЮВО", - говорится в сообщении.

В ходе учения расчеты "Триумфов" выполнили свертывание пусковых и радиолокационных установок, совершили марш в новый позиционный район, развернули пусковые установки, а также осуществили привязку к координатам и ориентирование комплексов на местности с дальнейшим приведением в боевой режим и началом сбора данных о воздушной обстановке

Затем военнослужащие обнаружили, взяли на сопровождение и "поразили" противника электронными пусками.

В Минобороны РФ отметили, что данные учения являются плановыми. В то же время они проходят на фоне общей напряженности на черноморском и украинском направлениях.

Так, накануне в Черное море вошел фрегат ВМС Франции "Овернь", а ранее стало известно о провокационных действиях командного корабля украинских ВМС "Донбасс", направлявшегося без предупреждения в сторону Керченского пролива и развернувшегося обратно к Мариуполю после телефонного разговора лидеров США и Украины Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Франция
Продукция
С-400 Триумф
Су-24
Су-24М
Компании
Минoбороны РФ
Проекты
Военные учения
Похожие новости
28.06.2021
Под флагом "Веселый Роджер". Зачем британский эсминец устроил провокацию у берегов Крыма
25.06.2021
Читатели газеты Le Figaro заявили о победе России в ситуации с британским эсминцем Defender
12.10.2020
«Блокировка» С-400: нашла ли Великобритания дыры в российской ПВО
18.07.2016
Наша карта Африки
30.10.2015
Расследование РБК: сколько тратит Россия на войну в Сирии
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 12:13
  • 11
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 16.12 12:02
  • 1
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 16.12 11:34
  • 65
Извольте разоружиться
  • 16.12 11:03
  • 12
Gazeta (Польша): Россия хочет разговаривать только с крупными державами, для Польши это представляет опасность
  • 16.12 10:58
  • 163
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 16.12 10:52
  • 16
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 16.12 09:53
  • 4
США допускают усиление военного присутствия в странах НАТО на случай вторжения РФ на Украину - Белый дом
  • 16.12 09:41
  • 1
Австралия потратит на атомные подлодки 122 миллиарда долларов
  • 16.12 09:35
  • 250
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 16.12 09:16
  • 2
Запуск телескопа James Webb снова отложили
  • 16.12 06:23
  • 1
На Марсе нашли крупные залежи льда
  • 16.12 04:58
  • 216
В США удивились размерам Су-75
  • 16.12 03:18
  • 1
Ростех определил облик демонстратора гибридного двигателя для малой авиации
  • 16.12 00:22
  • 42
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 15.12 22:16
  • 1
Норвежская принцесса совершила полет на истребителе F-16