Фрегат поразил подводную цель противолодочным комплексом "Ответ"

Фрегат "Маршал Шапошников", стоящий на вооружении Тихоокеанского флота, поразил подводную цель пуском ракеты новейшего противолодочного комплекса "Ответ". Учения произошли в Японском море.

Пуск ракеты с корабля министерство обороны РФ показало на видео. "Ответ" - грозное оружие для уничтожения подводных лодок.

В военном ведомстве добавили, что для запуска противолодочных ракет используют универсальные пусковые установки, которые позволяют применять крылатые ракеты "Оникс" и "Калибр".

"Маршал Шапошников" - многоцелевой фрегат проекта 1155 с управляемым ракетным вооружением дальней морской и океанической зоны. Введен в эксплуатацию 2 февраля 1986 года. Автономность плавания - 30 суток. Экипаж - 220 человек, в том числе 29 офицеров. Оснащен радиолокационным, противолодочным, минно-торпедным, артиллерийским вооружением. Несет на борту два вертолета Ка-27ПЛ.

Светлана Цыганкова