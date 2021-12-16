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ЦАМТО

ВВС Норвегии получили очередную партию истребителей F-35A "Лайтнинг-2"

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Источник изображения: Фото: forsvaret.no

ЦАМТО, 15 декабря. Агентство по приобретению продукции оборонного назначения Норвегии (Norwegian Defense Materiel Agency – NDMA) объявило о прибытии в страну трех истребителей F-35A "Лайтнинг-2".

Вылетевшие из Форт-Уэрт (шт.Техас) самолеты утром 9 декабря совершили посадку на базе ВВС "Эрланн".

Таким образом, общее количество поставленных ВВС Норвегии самолетов выросло до 34 ед. В Норвегии сейчас находятся 24 самолета, еще 10 норвежских F-35A размещены на авиабазе "Льюк" (шт.Аризона), где они используются для обучения личного состава.

Как сообщал ЦАМТО, в ноябре 2008 года Минобороны Норвегии объявило о выборе F-35 "Лайтнинг-2" победителем тендера на поставку для ВВС страны истребителей нового поколения, предназначенных для замены 57 устаревших F-16, вывод которых из боевого состава предполагается начать в 2022 году. В конечном итоге МО Норвегии планирует получить до 52 новых F-35A. Ориентировочная стоимость покупки составляет 83,3 млрд. крон (около 9,2 млрд. долл.).

Первый истребитель F-35 ВВС Норвегии получили на предприятии в Форт-Уэрт (шт.Техас) 22 сентября 2015 года. Первые три истребителя F-35A выполнили посадку на авиабазе "Эрланн" 3 ноября 2017 года. Самолеты входят в состав размещенной на базе 332-й истребительной авиаэскадрильи.

Командование ВВС Норвегии 6 ноября 2019 года объявило о достижении парком истребителей F-35A "Лайтнинг-2" состояния начальной готовности к боевому применению. О полной готовности самолетов к боевому применению командование ВВС планирует объявить в 2025 году.

Норвежские истребители уже приняли под эгидой НАТО участие в операции патрулирования воздушного пространства Исландии в 2020 году. В 2022 году ВВС Норвегии будут иметь достаточное количество F-35 на территории страны, чтобы взять на себя миссию "быстрого реагирования".

Согласно утвержденным планам, с 2018 года ВВС Норвегии должны получать по 6 новых F-35 в год вплоть до 2024 года. Пока эти темпы соблюдаются. Срок эксплуатации F-35 предварительно оценивается в 40 лет.

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Страны
Норвегия
Продукция
F-16
F-35
F-35A
Проекты
2020-й год
NATO
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