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Австралия потратит на атомные подлодки 122 миллиарда долларов

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Фото: Reuters
Фото: Reuters.

Создание Австралией собственного атомного подводного флота потребует два десятилетия

Создание собственного атомного подводного флота обойдется Австралии в 122 миллиарда долларов США, пишет ТАСС, ссылаясь на анализ Австралийского института стратегической политики.

«Новое предприятие будет масштабным и, вероятно, самым крупным и сложным из всех, какие когда-либо основывала Австралия. Проблемы, затраты и риски будут огромными, и пройдут по меньшей мере два десятилетия, прежде чем Австралия на самом деле укрепит свой военный потенциал атомными подлодками», — говорится в документе.

Согласно выводам аналитиков, атомные субмарины обеспечат Австралии стратегическое преимущество в Тихом океане. Эксперты прогнозируют, что рост геополитической напряженности в регионе не стоит ожидать ранее 2050 года.

В сентябре военный эксперт Дмитрий Болтенков, комментируя создание оборонного альянса AUKUS, заявил, что разрыв контракта с Францией на строительство субмарин проекта Shortfin Barracuda Block 1A в пользу американских (Virginia) или британских (Astute) выгоден Австралии, поскольку по своей эффективности неатомные подводные лодки уступают атомным.

В рамках альянса AUKUS, анонсированного в том же месяце Австралией, Великобританией и США, стороны запланировали обмениваться друг с другом оборонными технологиями. В частности, Канберра получит от Вашингтона или Лондона технологии создания атомных субмарин. Тогда же контракт по созданию Парижем для Канберры неатомных субмарин был расторгнут.

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Страны
Австpалия
Великобритания
США
Франция
Продукция
Barracuda
Проекты
Astute АПЛ
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1 комментарий
№1
16.12.2021 09:41
Цитата
В сентябре военный эксперт Дмитрий Болтенков, комментируя создание оборонного альянса AUKUS, заявил, что разрыв контракта с Францией на строительство субмарин проекта Shortfin Barracuda Block 1A в пользу американских (Virginia) или британских (Astute) выгоден Австралии, поскольку по своей эффективности неатомные подводные лодки уступают атомным.
Предлагавшиеся Австралии французские лодки, были неатомным вариантом АПЛ для ВМС Франции. Если бы австралийцам были только нужны атомные лодки, они могли просто перезаключить контракт, в пользу оригинального французского проекта. Очевидно, дело тут не только в технической составляющей.
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