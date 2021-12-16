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ТАСС

Ростех определил облик демонстратора гибридного двигателя для малой авиации

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В цехе завода "ОДК-Климов"
В цехе завода "ОДК-Климов".
Источник изображения: © Петр Ковалев/ТАСС

Аппарат на базе двигателя ВК-650В мощностью 500 кВт будет собран к середине 2023 года

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 15 декабря. /ТАСС/. Определен облик демонстратора перспективной гибридной силовой установки (ГСУ) для летательных аппаратов, идет выпуск конструкторской документации. Об этом сообщил журналистам заместитель директора программы перспективных двигателей "ОДК-Климов" (входит в Объединенную двигателестроительную корпорацию Ростеха) Михаил Шемет.

"В середине 2022 года мы планируем сделать демонстратор мощностью 200 киловатт, в качестве привода будет использован турбостартер ВК-100. Сейчас эти работы находятся на стадии выпуска конструкторской документации. Мы определили облик изделия, определили концепцию и сейчас активно занимаемся выпуском документации. Сейчас мы находимся в графике: середина 2022 года - уже должна быть изготовлена матчасть и к концу 2022 года должны провести испытания", - сказал он.

По словам Шемета, демонстратор гибридной силовой установки на базе двигателя ВК-650В мощностью 500 кВт будет собран к середине 2023 года, к началу 2024 года планируется провести испытания.

Говоря о платформах, на которые может устанавливаться ГСУ, представитель "ОДК-Климов" отметил, что, согласно маркетинговым исследованиям, до 2035 года наиболее маржинальным рынком будет малая авиация, в том числе беспилотная. Рынок аэрологистики и доставки грузов обещает активный рост. Кроме того, энергоузел ГСУ может использоваться как вспомогательная силовая установка на любых, в том числе боевых, летальных аппаратах.

Ранее сообщалось, что Объединенная двигателестроительная корпорация намерена вложить до полумиллиарда рублей в научно-исследовательскую работу по созданию гибридной силовой установки для летательных аппаратов.

Гибридная силовая установка представляет собой симбиоз теплового и электрического двигателя. В качестве теплового используется поршневой или газотурбинный двигатель. В авиационной ГСУ электрическая часть подключается на взлете и посадке летательного аппарата, в то время как основная часть полета происходит за счет только тепловой машины. ГСУ считается одним из наиболее перспективных направлений развития современного двигателестроения.

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1 комментарий
№1
16.12.2021 03:18
Опять впереди паровоза ОДКашники лезут. Фанерных заводов всего два и те заняты навечно под МС-21 и Су-70, а такую симпатичную черную фанеру надо всем авиазаводам, триллион потратили на КМ зря, что ли. Арзамасцы просят для Бумерангов и прочих летающе-плавающих бронемашин. Спасибо американцам за конфискацию заводов РУСАЛ и дорогущими ценами на алюминиевый легкий прокат на ближайшие 50 лет зеленой энергетики.
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