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ЦАМТО

Командному составу артподразделений ЦВО впервые продемонстрировали подвижный пункт артразведки "Аргус"

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Бронеразведчик ПРП-4А "Аргус"
Бронеразведчик ПРП-4А "Аргус".
Источник изображения: Вестник Мордовии

ЦАМТО, 15 декабря. Подвижный разведывательный пункт ПРП-4А "Аргус" впервые был продемонстрирован командному составу артиллерийских подразделений ЦВО в ходе оперативно-боевого сбора, который проходит на полигоне в Оренбургской области.

"Подвижные разведывательные пункты ПРП-4А "Аргус" – специальные бронированные машины, способные изучать поле боя, искать цели и помогать работе артиллеристов. В сравнении с комплексами артиллерийской разведки более ранних модификаций в ПРП-4А "Аргус" установлены тепловизор и система оптико-электронного подавления", – сообщил начальник отдела боевой подготовки ракетных войск и артиллерии ЦВО полковник Геннадий Мандриченко.

Он отметил, что боевая машина предназначена для разведки одиночных, групповых, неподвижных и движущихся, целей, в том числе открытых и замаскированных.

"Использование комплекса с автоматической системой наведения позволяет вдвое сократить время для наведения на цель", – цитирует Г.Мандриченко пресс-служба Центрального военного округа.

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