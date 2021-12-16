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ТАСС

Нарышкин: сотрудничество с разведывательными службами Китая и Индии имеет особую ценность

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Шанхайская организация сотрудничества (ШОС)
Шанхайская организация сотрудничества (ШОС).
Источник изображения: fa.ru

Глава СВР отметил, что плодотворно развивается партнерство с коллегами из арабских государств, оказывающими помощь в сфере антитеррора

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Наиболее тесные отношения у Службы внешней разведки (СВР) РФ сложились с разведывательными структурами стран СНГ и ШОС. Особую ценность представляет сотрудничество с Китаем и Индией, сообщил глава службы Сергей Нарышкин в интервью газете "Аргументы и факты", опубликованном в среду.

"Как вы понимаете, наиболее тесные отношения у СВР сложились с разведструктурами стран СНГ и ШОС. Именно в этом кругу мы вырабатываем общие оценки террористических угроз и подходы к разрешению региональных конфликтов, подобных афганскому. Особую ценность представляет сотрудничество с разведывательными службами Китая и Индии, в том числе в формате трехсторонних встреч их руководителей", - рассказал он газете.

Глава СВР добавил, что исключительно плодотворно развивается партнерство с коллегами из арабских государств, оказывающими неоценимую помощь в сфере антитеррора.

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Страны
Афганистан
Индия
Китай
Россия
Персоны
Нарышкин Сергей
Проекты
ШОС
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