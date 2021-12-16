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ЦАМТО

КВЗ увеличил ресурс основных агрегатов вертолета "Ансат"

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«Ансат»
«Ансат».
Источник изображения: Вертолеты России

ЦАМТО, 15 декабря. Казанский вертолетный завод холдинга "Вертолеты России" завершил очередной этап сертификационных работ по увеличению ресурсов основных агрегатов вертолета "Ансат".

Росавиация выдала соответствующие одобрения главных изменений (ОГИ) типовой конструкции. Достигнутые показатели повышают коммерческую привлекательность и конкурентоспособность вертолета на отечественном и мировом рынке.

Сертификационные работы включали в себя комплекс усталостных и эквивалентно-циклических испытаний агрегатов вертолета "Ансат" как в лаборатории динамических испытаний предприятия, так и в отраслевой лаборатории КНИТУ-КАИ, с оформлением необходимой доказательной документации.

"Увеличение ресурсов агрегатов вертолета "Ансат" существенно влияет на уменьшение стоимости его летного часа. Работа в данном направлении ведется системно и поэтапно уже несколько лет, что, несомненно, повышает конкурентоспособность вертолета "Ансат", – отметил генеральный директор холдинга "Вертолеты России" Николай Колесов.

В соответствии с обновленным сертификатом назначенный ресурс хвостовой балки вертолета увеличен с 3000 до 4000 часов, назначенный ресурс агрегатов втулки несущего винта – с 4000 до 5000 часов, ресурс до первого капремонта главного редуктора ВР-23А и соединительных валов СВ-23 – с 1750 до 2000 часов, а их назначенный ресурс – с 3500 до 4000 часов.

Всего в 2021 году получено десять одобрений главных изменений типовой конструкции вертолета "Ансат". В планах ОКБ Казанского вертолетного завода – дальнейшее постепенное увеличение ресурсов и сроков службы вертолета и его агрегатов как собственного производства, так и покупных комплектующих изделий. В частности, в 2022 году запланированы работы по увеличению ресурса виброгасителей, полозкового шасси, хвостовой балки и ряда других агрегатов и комплектующих изделий вертолета.

Сообщение размещено в открытом доступе на сайте ГК "Ростех".

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