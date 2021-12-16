Глава СВР Нарышкин: разведка отказалась от термина "главный противник" после распада СССР

МОСКВА, 15 дек — РИА Новости. Российская разведка отказалась от термина "главный противник" после распада СССР, сейчас она формулирует приоритеты своей работы, исходя из степени угроз для страны, заявил директор Службы внешней разведки Сергей Нарышкин.

"Понятие "главный противник" сформировалось в эпоху двуполярной системы мира. От этого несколько упрощенного, но полезного в свое время определения российская разведка отказалась после распада Советского Союза, возникновения новых угроз и вызовов безопасности и мирному развитию России", — сказал он в интервью газете "Аргументы и факты" в преддверии 101-й годовщины создания СВР, отмечаемой 20 декабря.

Среди них Нарышкин отметил международный терроризм, региональные конфликты и "непрекращающиеся попытки коллективного Запада подорвать внутреннюю стабильность" российского государства и соседей.

В зависимости от степени опасности этих и других угроз разведка формулирует для себя приоритеты, определяя в том числе, кто сегодня — противник и каким образом бороться с его "враждебными устремлениями", пояснил он.

В более широком же смысле СВР реализует стратегические интересы страны и руководствуется установками президента, отметил Нарышкин.