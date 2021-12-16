Ракетный эсминец ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное после операций НАТО

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) начал переход из Черного моря в Средиземное после проведения операций с союзниками по НАТО и партнерами в регионе, сообщил американский Шестой флот.

"Ракетный эсминец... Arleigh Burke (DDG 51) 15 декабря начал свой запланированный переход в южном направлении из Черного в Средиземное море после проведения морских операций совместно с союзниками по НАТО и партнерами", - сообщается в Twitter Шестого флота.

Эсминец находился в Черном море с 25 ноября, посетил болгарскую Варну и румынский порт Констанца. Российские военные ранее сообщали, что следят за перемещениями Arleigh Burke.

Ранее в нынешнем году тот же эсминец США осуществлял патрулирование в Баренцевом, Балтийском, Черном и Средиземном морях. В Констанцe в ноябре уже побывал другой эсминец США Mount Whitney.