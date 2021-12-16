Войти
РИА Новости

Ракетный эсминец ВМС США начал переход из Черного моря в Средиземное после операций НАТО

303
0
0
Американский эсминец Arleigh Burke (DDG-51)
Американский эсминец Arleigh Burke (DDG-51).
Источник изображения: © Фото : @USNavyEurope/Twitter

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Ракетный эсминец ВМС США Arleigh Burke (DDG 51) начал переход из Черного моря в Средиземное после проведения операций с союзниками по НАТО и партнерами в регионе, сообщил американский Шестой флот.

"Ракетный эсминец... Arleigh Burke (DDG 51) 15 декабря начал свой запланированный переход в южном направлении из Черного в Средиземное море после проведения морских операций совместно с союзниками по НАТО и партнерами", - сообщается в Twitter Шестого флота.

Эсминец находился в Черном море с 25 ноября, посетил болгарскую Варну и румынский порт Констанца. Российские военные ранее сообщали, что следят за перемещениями Arleigh Burke.

Ранее в нынешнем году тот же эсминец США осуществлял патрулирование в Баренцевом, Балтийском, Черном и Средиземном морях. В Констанцe в ноябре уже побывал другой эсминец США Mount Whitney.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Болгария
Россия
Румыния
США
Продукция
Arleigh Burke
Проекты
NATO
Похожие новости
22.11.2021
Проходной маневр: почему внеплановые учения НАТО особо не впечатлили
09.07.2021
Бригадный генерал Валентин Цанков: в Черном море Россия и НАТО готовятся к войне (Dir.bg, Болгария)
23.07.2020
Черноморский флот РФ следит за действиями кораблей и авиации НАТО на учениях Sea Breeze
21.07.2020
Силы ВМФ России следят за эсминцем США "Портер" в Чёрном море
12.08.2013
Ставки сделаны, маски сброшены
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 12:13
  • 11
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 16.12 12:02
  • 1
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 16.12 11:34
  • 65
Извольте разоружиться
  • 16.12 11:03
  • 12
Gazeta (Польша): Россия хочет разговаривать только с крупными державами, для Польши это представляет опасность
  • 16.12 10:58
  • 163
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 16.12 10:52
  • 16
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 16.12 09:53
  • 4
США допускают усиление военного присутствия в странах НАТО на случай вторжения РФ на Украину - Белый дом
  • 16.12 09:41
  • 1
Австралия потратит на атомные подлодки 122 миллиарда долларов
  • 16.12 09:35
  • 250
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 16.12 09:16
  • 2
Запуск телескопа James Webb снова отложили
  • 16.12 06:23
  • 1
На Марсе нашли крупные залежи льда
  • 16.12 04:58
  • 216
В США удивились размерам Су-75
  • 16.12 03:18
  • 1
Ростех определил облик демонстратора гибридного двигателя для малой авиации
  • 16.12 00:22
  • 42
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 15.12 22:16
  • 1
Норвежская принцесса совершила полет на истребителе F-16