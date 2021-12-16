Экипажи штурмовиков Су-25 выполнили пуски неуправляемых ракет на полигоне в Забайкалье

Благовещенск. 15 декабря. ИНТЕРФАКС-ДАЛЬНИЙ ВОСТОК - Экипажи штурмовиков Су-25 "Грач" Восточного военного округа отработали поражение наземных целей неуправляемыми ракетами на полигоне Мухор-Кандуй в Забайкальском крае, сообщает в среду пресс-служба округа.

"Летчики выполнили практические пуски неуправляемого ракетного вооружения, а также стрельбу из авиационных пушек по мишеням, обозначающим технику, укрытия и другие объекты условного противника. Боевое применение выполнялось с малых и средних высот", - говорится в сообщении.

Офицеры также отработали элементы воздушного боя, совершенствовали навыки управления авиационной техникой в сложных метеоусловиях и смоделированных, условных чрезвычайных ситуациях. Летчики действовали как одиночно, так и в составе боевых пар.