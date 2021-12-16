Войти
ТАСС

Корпорация "Новый космос" намерена создать спутники для решения задач блокчейн-сетей

403
0
0
Вид на Землю
Вид на Землю.
Источник изображения: Depositphotos

Гендиректор корпорации отметил, что "актуальность разработки возрастает в сфере финансовых технологий с каждым днем, особенно с учетом трендов по развитию цифровых миров или метавселенных"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Аэрокосмическая корпорация "Новый космос" намерена создать группировку спутников, которая будет решать задачи в сфере блокчейн-сетей. Об этом в среду рассказал ТАСС генеральный директор корпорации Антон Алексеев.

"Мы планируем в одном из своих проектов создать спутник на орбите, а потенциально - группировку, которая будет решать задачи в сфере блокчейн-сетей, - рассказал собеседник агентства. - При обслуживании валидаторов таких сетей одним из наиболее важных вопросов является безопасность криптографических ключей, в том числе физическая, с использованием которых происходит цифровая подпись транзакций. Сам проект позволит российской космической компании включиться в узкопрофильную технологическую международную повестку, которая еще находится на стадии формирования".

Как отметил Алексеев, актуальность разработки возрастает в сфере финансовых технологий с каждым днем, особенно с учетом новых трендов по развитию так называемых цифровых миров или метавселенных. Проект корпорации "Новый космос" создается как раз для решения задачи обеспечения максимальной безопасности криптографических ключей путем вынесения их на малые космические аппараты на низкой околоземной орбите.

В 2022 году авторы проекта планируют перейти к определению облика космического аппарата, решению вопросов организации спутникового канала связи и сборке аппарата, отметил Алексеев.

Аэрокосмическая корпорация "Новый космос" развивает проекты космической и цифровой сфер, в том числе занимается созданием малых спутников.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
Проекты
Блокчейн
ИТ
Похожие новости
22.12.2020
Более 95% вложений в стартапы в России приходится на сферу AI
03.12.2020
«Швабе» рассказал о медицинской промышленности в эпоху коронавируса
06.11.2020
АО "ОДК-Климов" в числе лучших экспортеров России
20.10.2020
Северокорейские хакеры нацелились на российский ОПК
01.04.2019
Кибермощь Ирана (Киберстражи Исламской Революции). Часть 3
02.07.2018
Блокчейн оденут в камуфляж
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 12:13
  • 11
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 16.12 12:02
  • 1
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 16.12 11:34
  • 65
Извольте разоружиться
  • 16.12 11:03
  • 12
Gazeta (Польша): Россия хочет разговаривать только с крупными державами, для Польши это представляет опасность
  • 16.12 10:58
  • 163
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 16.12 10:52
  • 16
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 16.12 09:53
  • 4
США допускают усиление военного присутствия в странах НАТО на случай вторжения РФ на Украину - Белый дом
  • 16.12 09:41
  • 1
Австралия потратит на атомные подлодки 122 миллиарда долларов
  • 16.12 09:35
  • 250
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 16.12 09:16
  • 2
Запуск телескопа James Webb снова отложили
  • 16.12 06:23
  • 1
На Марсе нашли крупные залежи льда
  • 16.12 04:58
  • 216
В США удивились размерам Су-75
  • 16.12 03:18
  • 1
Ростех определил облик демонстратора гибридного двигателя для малой авиации
  • 16.12 00:22
  • 42
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 15.12 22:16
  • 1
Норвежская принцесса совершила полет на истребителе F-16