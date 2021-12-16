Корпорация "Новый космос" намерена создать спутники для решения задач блокчейн-сетей

Гендиректор корпорации отметил, что "актуальность разработки возрастает в сфере финансовых технологий с каждым днем, особенно с учетом трендов по развитию цифровых миров или метавселенных"

РОСТОВ-НА-ДОНУ, 15 декабря. /ТАСС/. Аэрокосмическая корпорация "Новый космос" намерена создать группировку спутников, которая будет решать задачи в сфере блокчейн-сетей. Об этом в среду рассказал ТАСС генеральный директор корпорации Антон Алексеев.

"Мы планируем в одном из своих проектов создать спутник на орбите, а потенциально - группировку, которая будет решать задачи в сфере блокчейн-сетей, - рассказал собеседник агентства. - При обслуживании валидаторов таких сетей одним из наиболее важных вопросов является безопасность криптографических ключей, в том числе физическая, с использованием которых происходит цифровая подпись транзакций. Сам проект позволит российской космической компании включиться в узкопрофильную технологическую международную повестку, которая еще находится на стадии формирования".

Как отметил Алексеев, актуальность разработки возрастает в сфере финансовых технологий с каждым днем, особенно с учетом новых трендов по развитию так называемых цифровых миров или метавселенных. Проект корпорации "Новый космос" создается как раз для решения задачи обеспечения максимальной безопасности криптографических ключей путем вынесения их на малые космические аппараты на низкой околоземной орбите.

В 2022 году авторы проекта планируют перейти к определению облика космического аппарата, решению вопросов организации спутникового канала связи и сборке аппарата, отметил Алексеев.

Аэрокосмическая корпорация "Новый космос" развивает проекты космической и цифровой сфер, в том числе занимается созданием малых спутников.