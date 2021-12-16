Полуавтоматическая снайперская винтовка китайского спецназа.

Действующими в Сирии подразделениями специального назначения сухопутных войск Китая активно применяется крупнокалиберная полуавтоматическая снайперская винтовка под обозначением QBU-10, или «Тип 10».

Полуавтоматическая снайперская винтовка QBU-10. Общий вид.

Решение о командировании в Сирию китайского спецназа военно-политическое руководство КНР приняло в 2017 г. При формировании сводного отряда в его состав включили снайперов, количество которых в дальнейшем даже увеличили. Военные эксперты Китая считают снайперский огонь наиболее эффективным способом борьбы с террористическими формированиями, обосновывая такую оценку примерами успешных действий ССО ВС РФ.

В частности, в качестве примера высочайшей эффективности снайперского огня в НОАК приводят скоротечный ночной бой подразделения ССО Росси с отрядом исламистов «Всадники Голан». Столкновение произошло в конце сентября 2018 г. и продлилось всего 10 минут. За это время россияне успешно поразили от 15 до 20 исламистов, включая иностранных военных советников. При этом, противник даже не смог определить позиции российского отряда.

Естественно, что при направлении в Сирийскую Арабскую Республику своего подразделения, командование НОАК уделило должное внимание его подготовке и оснащению. Как указывалось выше, в качестве основной единицы штатного вооружения китайские снайпера получили крупнокалиберные полуавтоматические снайперские винтовки QBU-10.

Полуавтоматическая снайперская винтовка – особенности конструкции

Следует отметить, что на разработку данного образца снайперского вооружения конструкторам «Sichuan Huaqing Machinery» потребовалось практически 11 лет. НИОКР под шифром W-03 стартовала в инициативном порядке в 1999 г., а утверждение окончательного варианта конструкции государственной комиссией Главного Управления по Вооружению и Военной Технике НОАК состоялось только в августе 2010. (Буквенно-цифровое обозначение винтовки следует расшифровывать следующим образов – «легкое полуавтоматическое вооружение пехотинца образца 2010 г.».)

В результате проведенной работы китайские военные приняли на вооружение снайперскую винтовку под боеприпас калибра 12,7х108 мм. Полная длина оружия составляет 1380 мм, что на 400 мм больше, чем у китайского аналога СВД. Винтовка при полном снаряжении имеет массу 26 кг. Следует отметить, что из-за большой массы оружия снайпера с QBU-10 сопровождают два стрелка со штурмовыми винтовками "Тип 95" с подствольными гранатометами.

Перезаряжание QBU-10 обеспечивает газоотводный механизм с коротким ходом. Высокую энергию отдачи гасит дульный тормоз-компенсатор типа «жабры» и резиновый тыльник. Ресурс ствола составляет 3000 выстрелов. Боеприпасы к винтовке располагаются в съемных коробчатых магазинах емкость 5 или 10 патронов.

Общий вид слева

Боеприпасы

В отношении боеприпасов к полуавтоматической снайперской винтовке QBU-10 известно, что китайские специалисты разработали несколько типов:

бронебойно-зажигательные (тип 54, или DBJ-10),

зажигательно-трассирующие (тип 89),

бронебойные оперенные и

высокоточные боеприпасы под обозначением DBT-10.

По данным открытых источников, начальная скорость указанных боеприпасов варьируется от 825 до 845 м/сек.

Бронебойные пули за счет вольфрамового сердечника диаметром 7,94 мм позволяют поражать легкую бронетехнику на дальности до 800 м. На указанном расстоянии возможно пробитие листа брони толщиной 42 мм. На больших дистанциях 900, 1000 и 1100 м этот показатель соответственно составит 30, 10 и 5 мм.

Согласно публикациям, при стрельбе боеприпасом DBT-10 стрелок способен поразить цель на расстоянии 200 м с отклонением от центра всего в 13 см. На дальности 1000 м точность попадания снизится до 62 см. Для сравнения американская винтовка М82А1 от известной оружейной компании "Баррет" (Barrett) на дальности 1000 м обеспечивает возможность попадания в мишень с диаметром 70 см. На максимальной дальности в 1500 м отклонение достигает около 100 см.

Следует отметить, что кроме китайских боеприпасов к винтовке QBU-10 можно использовать и американские Mk.211 Mod 0 или M1022.

Прицельный комплекс

Обнаружение целей и ведения огня обеспечивает оптико-электронный прицельный комплекс, состоящий из дневного прицела YMA-09 (максимальное увеличение 9х) и тепловизионного YMH-10. Оба объединены в едином корпусе. Масса такого прицельного устройства составляет 4,1 кг.

Прицельный комплекс

Высокую точность наведения обеспечивает баллистический вычислитель, который получает данные от лазерного дальномера (дальность действия до 2000 м.), датчиков температуры и ветра и акселерометра. В совокупности подобный набор компонентов позволяет снайперу обнаружить одиночную цель в ночное время – человека на дальности 600 м, а автомобиль на удалении 1500 м.

Таким образом, можно констатировать, что крупнокалиберная полуавтоматическая снайперская винтовка "Тип 10" китайского производства является оружием, отвечающим современным требованиям, как по параметрам дальности, так и точности стрельбы. Оснащение ею китайских подразделений СпН в Сирии свидетельствует, прежде всего, о том, что последние, вероятно, станут придерживаться тактики дистанционного боя, стремясь свести возможные потери в своих рядах к минимуму.

По материалам китайского специализированного издания "Современные вооруженные силы"