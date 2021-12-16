Войти
Известия.ru

Замглавы МИД осудил заявления США об отправке военных в Восточную Европу

436
0
0
Источник изображения: Фото: TASS/EPA/Toms Kalnins

Заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что высказывания администрации США о возможной отправке военных в Восточную Европу подогревают антироссийские фобии и реваншистские настроения на Украине. Об этом в среду, 15 декабря, он рассказал «РИА Новости».

Высокопоставленный российский дипломат подчеркнул, что слова пресс-секретаря Белого дома Джен Псаки об изучении вопроса отправки американских военнослужащих в Восточную Европу в случае обострения ситуации на Украине прежде всего нацелены на то, чтобы «разогревать реваншистские настроения в Киеве, разогревать антироссийские фобии и подходы государств, которые сами себя объявили «прифронтовыми».

14 декабря заместитель министра иностранных дел РФ Александр Глушко отметил, что шансы на предметный диалог со странами Запада, в том числе на площадке Совета Россия–НАТО (СРН), есть при том условии, что на первое место встанут интересы европейской безопасности. По его словам, ситуация в сфере европейской безопасности подошла к той опасной черте, когда необходим принципиальный разговор обо всех влияющих на нее факторах, включая политику открытых дверей НАТО.

Ранее, 13 декабря, Рябков заявил, что если страны НАТО не отреагируют на требование Москвы о даче гарантий безопасности, это приведет к новому витку конфронтации. По его словам, РФ опасается размещения в Европе вооружений, запрещенных ДРСМД (Договором о ликвидации ракет средней и меньшей дальности).Отсутствие прогресса в решении этой проблемы дипломатическим путем приведет к тому, что ответ РФ будет военно-техническим, отметил дипломат.

В тот же день представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что президент Соединенных Штатов Джо Байден в ходе разговора с президентом России Владимиром Путиным «четко» озвучил конкретные причины беспокойства Вашингтона в ситуации вокруг Украины. Таким образом, он ответил на вопрос о наличии «концептуальных разногласий» между США и России по поводу Украины. В то же время Кирби отказался комментировать характер и иные подробности названных разногласий.

12 декабря пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что после разговора с Байденом у Путина не было каких-то особенных поводов для радости, так как ситуация, сложившаяся на данный момент, очень серьезная.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Украина
Персоны
Путин Владимир
Проекты
NATO
РСМД
Похожие новости
17.02.2020
«Сдерживаем Россию»: президент Литвы поблагодарил НАТО
24.06.2019
Time (США): как перезагрузить сегодня американо-российские отношения
06.11.2018
В США подтвердили возможность ударить по России из Европы
31.07.2014
Москва готовит к бою ракеты средней дальности
25.02.2013
Ядерного "слона" нельзя не заметить
26.12.2012
Бессрочные договоренности по РСМД
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 12:13
  • 11
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 16.12 12:02
  • 1
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 16.12 11:34
  • 65
Извольте разоружиться
  • 16.12 11:03
  • 12
Gazeta (Польша): Россия хочет разговаривать только с крупными державами, для Польши это представляет опасность
  • 16.12 10:58
  • 163
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 16.12 10:52
  • 16
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 16.12 09:53
  • 4
США допускают усиление военного присутствия в странах НАТО на случай вторжения РФ на Украину - Белый дом
  • 16.12 09:41
  • 1
Австралия потратит на атомные подлодки 122 миллиарда долларов
  • 16.12 09:35
  • 250
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 16.12 09:16
  • 2
Запуск телескопа James Webb снова отложили
  • 16.12 06:23
  • 1
На Марсе нашли крупные залежи льда
  • 16.12 04:58
  • 216
В США удивились размерам Су-75
  • 16.12 03:18
  • 1
Ростех определил облик демонстратора гибридного двигателя для малой авиации
  • 16.12 00:22
  • 42
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 15.12 22:16
  • 1
Норвежская принцесса совершила полет на истребителе F-16