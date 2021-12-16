Потери танков в Чечне, в том числе из-за отсутствия динамической защиты

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В советском танкостроении традиционно уделялось большое внимание характеристикам защиты. Например, с середины 80-х годов производимые в СССР танки стали получать вначале навесную, а позже и встроенную динамическую защиту, существенно снижавшую эффективность выпускавшихся в то время противотанковых боеприпасов: реактивных гранат РПГ и СПГ, противотанковых управляемых ракет, снарядов артиллерийских орудий.

Однако, так получилось, что не все танки, задействованные на начальном этапе первой Чеченской войны, были оснащены этой самой динамической защитой. Например, Т-72А 131-й Майкопской бригады ее не имели. Да и на многих боевых машинах, прибывших из Северо-Кавказского военного округа, также не было "Контакта-1", а среди них встречались даже старые Т-72 "Урал" с оптическими дальномерами.

К сожалению, и с Т-80 не все было хорошо, например, вместе с Т-80БВ из Ленинградского округа в зону конфликта были доставлены и Т-80Б без "реактивной брони".

В то же время не обошлось и без традиционного разгильдяйства, в танковом батальоне одного из мотострелковых полков на технике были характерные "коробочки", но, как оказалось, пустые. Бойцы их не успели снарядить перед штурмом Грозного. Поэтому, стоит ли удивляться достаточно высоким потерям?

А ведь были еще ошибки командования, недостаточная подготовка личного состава, отсутствовало должное взаимодействие. Тем не менее, несмотря ни на что армия тогда свою задачу выполнила - Грозный был очищен от боевиков.