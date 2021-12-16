Войти
РИА Новости

В концерне "Алмаз-Антей" рассказали об уникальном ЗРК нестратегической ПРО "Абакан"

433
0
0
Стенд компании "Алмаз-Антей"
Стенд компании "Алмаз-Антей".
Источник изображения: © РИА Новости / Алексей Даничев

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Концерн ПВО-ПРО "Алмаз-Антей" создал уникальный зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны (НПРО) "Абакан", время готовности к боевой работе которого составляет менее трех минут, сообщил РИА Новости первый заместитель главного конструктора комплекса Дмитрий Хрупало.

Комплекс "Абакан" был впервые представлен за рубежом, на выставке Dubai Airshow 2021.

"Время готовности ЗРК "Абакан" к боевой работе из развернутого состояния занимает менее трех минут, с марша – 15 минут", - сказал Хрупало.

Время развертывания, например, американского комплекса Patriot при смене позиций составляет 30 минут.

Конструктор напомнил, что высокомобильный многоканальный по баллистическим целям зенитный ракетный комплекс нестратегической ПРО " Абакан" 98Р6Е создан для поражения современных и перспективных нестратегических баллистических ракет при обороне стратегически важных военно-промышленных объектов, правительственных и административных зданий государства.

Хрупало подчеркнул, что "Абакан" может интегрироваться в любую систему ПВО-ПРО и обеспечит выполнение боевых задач как автономно, так и в составе любых зенитных комплексов средней и большой дальности в качестве дополнительного модуля ПРО.

"Это расширяет возможности группировки ПВО-ПРО любой страны по отражению массированной атаки баллистическими ракетами противника", - пояснил собеседник агентства.

При этом дальность поражения цели составляет 45 километров, максимальная высота - 25 километров.

Права на данный материал принадлежат
Материал размещён правообладателем в открытом доступе
  • В новости упоминаются
Страны
Россия
США
Продукция
Patriot ЗРК
Компании
Алмаз-Антей
Похожие новости
26.02.2021
Чемезов не считает российские С-400 у Турции угрозой для НАТО
23.07.2019
"Ответим США на санкции": в Турции готовятся установить С-400
19.07.2019
NoonPost (Египет): причины, по которым страны жаждут приобрести российские ракеты С-400
30.10.2012
Турция может приостановить реализацию программы закупки ЗРС дальнего действия
15.05.2012
Невосполнимая задача
16.07.2010
Гонка щитов
Хотите оставить комментарий? Зарегистрируйтесь и/или Войдите и общайтесь!
Войти через ВКонтакте
Войти через Facebook
  • Разделы новостей
  • Обсуждаемое
    Обновить
  • 16.12 12:13
  • 11
Ключевую особенность дрона С-70 "Охотник" показали на видео
  • 16.12 12:02
  • 1
Минобороны РФ показало на видео запуск новой ракеты "Ответ"
  • 16.12 11:34
  • 65
Извольте разоружиться
  • 16.12 11:03
  • 12
Gazeta (Польша): Россия хочет разговаривать только с крупными державами, для Польши это представляет опасность
  • 16.12 10:58
  • 163
Так ли все плохо с Тихоокеанским флотом
  • 16.12 10:52
  • 16
В России придумали, как продлить жизнь легендарному танку-ветерану Т-62
  • 16.12 09:53
  • 4
США допускают усиление военного присутствия в странах НАТО на случай вторжения РФ на Украину - Белый дом
  • 16.12 09:41
  • 1
Австралия потратит на атомные подлодки 122 миллиарда долларов
  • 16.12 09:35
  • 250
Постпред РФ при международных организациях в Вене Ульянов назвал ненормальным отказ AUKUS предоставить данные о союзе
  • 16.12 09:16
  • 2
Запуск телескопа James Webb снова отложили
  • 16.12 06:23
  • 1
На Марсе нашли крупные залежи льда
  • 16.12 04:58
  • 216
В США удивились размерам Су-75
  • 16.12 03:18
  • 1
Ростех определил облик демонстратора гибридного двигателя для малой авиации
  • 16.12 00:22
  • 42
Серийные поставки ЗРК С-500 в войска начнутся в 2021 году
  • 15.12 22:16
  • 1
Норвежская принцесса совершила полет на истребителе F-16