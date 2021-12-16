В концерне "Алмаз-Антей" рассказали об уникальном ЗРК нестратегической ПРО "Абакан"

МОСКВА, 15 дек - РИА Новости. Концерн ПВО-ПРО "Алмаз-Антей" создал уникальный зенитный ракетный комплекс нестратегической противоракетной обороны (НПРО) "Абакан", время готовности к боевой работе которого составляет менее трех минут, сообщил РИА Новости первый заместитель главного конструктора комплекса Дмитрий Хрупало.

Комплекс "Абакан" был впервые представлен за рубежом, на выставке Dubai Airshow 2021.

"Время готовности ЗРК "Абакан" к боевой работе из развернутого состояния занимает менее трех минут, с марша – 15 минут", - сказал Хрупало.

Время развертывания, например, американского комплекса Patriot при смене позиций составляет 30 минут.

Конструктор напомнил, что высокомобильный многоканальный по баллистическим целям зенитный ракетный комплекс нестратегической ПРО " Абакан" 98Р6Е создан для поражения современных и перспективных нестратегических баллистических ракет при обороне стратегически важных военно-промышленных объектов, правительственных и административных зданий государства.

Хрупало подчеркнул, что "Абакан" может интегрироваться в любую систему ПВО-ПРО и обеспечит выполнение боевых задач как автономно, так и в составе любых зенитных комплексов средней и большой дальности в качестве дополнительного модуля ПРО.

"Это расширяет возможности группировки ПВО-ПРО любой страны по отражению массированной атаки баллистическими ракетами противника", - пояснил собеседник агентства.

При этом дальность поражения цели составляет 45 километров, максимальная высота - 25 километров.