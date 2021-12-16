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ТАСС

Исследование: Россия обладает вторым в мире парком военной авиации

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Истребители Су-25 ВВС России
Истребители Су-25 ВВС России.
Источник изображения: © AP Photo, Pavel Golovkin

Первое место заняла армия США

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Вооруженные силы России обладают вторым по численности в мире парком военной авиации. Об этом говорится в справочнике World Air Forces 2022, выпущенном журналом Flight Global и имеющемся в распоряжении ТАСС.

В соответствии с исследованием Россия располагает 4 173 военными летательными аппаратами, что составляет 8% от общемирового парка военной авиации. Первое место заняла армия США с показателем в 13 246 военных летательных аппаратов (25%). На третьем месте расположился Китай с 3 285 военными самолетами и вертолетами (6%). В первую пятерку крупнейших парков военной авиации также входят Индия (2 182, 4%) и Южная Корея (1 595, 3%).

Далее в списке расположились Япония (1 449, 3%), Пакистан (1 387, 2%), Египет (1 062, 2%), Турция 1 057, 2%) и Франция (1 055, 2%). В парках военной авиатехники других стран находится 22 781 летательный аппарат (43%).

По состоянию на декабрь 2021 года в мире в строю находился 53 271 военный самолет и вертолет.

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