Американский зонд Parker впервые «коснулся» Солнца

Впервые в истории американский зонд Parker «коснулся» Солнца. Он пролетел через верхний слой атмосферы Солнца — корону. Об этом во вторник, 14 декабря, сообщается на сайте NASA.

«Прикосновение к Солнцу с помощью солнечного зонда Parker Solar Probe — это значимый момент для изучения Солнца и поистине выдающееся достижение», — заявил заместитель директора NASA по научным вопросам Томас Цурбухен.

По информации космического ведомства, аппарат провел замеры магнитных полей и образцов частиц в короне Солнца, где температура может достигать 500 тыс. кельвинов (около 500 тыс. градусов Цельсия) и даже нескольких миллионов кельвинов.

По мнению специалистов NASA, данные, переданные Parker, будут иметь огромную научную ценность для изучения «причин нагревания солнечной короны», а также для подготовки пилотируемых полетов, поскольку это позволит прогнозировать «радиационную обстановку, в которой предстоит работать и жить будущим покорителям космоса».

Зонд был запущен в августе 2018 года с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). В конце октября того же года он побил рекорд приближения к Солнцу, установленный германо-американским аппаратом Helios 2. Оборудование, находящееся на борту защищено оболочкой из углепластика толщиной 11,43 см, позволяющей выдержать нагрев до 1,4 тыс. градусов Цельсия. 8 ноября Parker Solar Probe передал свой первый сигнал на Землю, который указывал на то, что аппарат находится в отличном состоянии, а все системы и приборы работают без проблем. Отмечается, что 5 ноября зонд разогнался до 343 тыс. км/ч, что является рекордной скоростью для космического аппарата.

В январе прошлого года астрономы США сделали самые подробные фотографии поверхности Солнца за всё время наблюдения за ним. По словам специалистов, эти снимки, сделанные при помощи американского телескопа DKIST, помогут в расшифровке данных, полученных с зонда Parker Solar Probe. На кадрах видна кипящая плазма, которая покрывает поверхность звезды.