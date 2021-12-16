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ТАСС

Эскизный проект ракеты "Амур" завершат после оценки вариантов двигателя второй ступени

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Проходная РКЦ «Прогресс» в Самаре
Проходная РКЦ «Прогресс» в Самаре.
Источник изображения: Фото: Альберт Дзень / ТАСС

Предприятия интегрированной структуры ракетного двигателестроения Роскосмоса ведут подготовку инженерных записок по вариантам построения двигателя второй ступени носителя

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Окончательные сроки завершения эскизного проектирования метановой ракеты-носителя "Амур" с возвращаемой ступенью будут установлены после оценки вариантов двигателя второй ступени. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос).

"Окончательный срок завершения эскизного проектирования будет установлен после комиссионной оценки вариантов исполнения двигателя второй ступени РН "Амур", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в РКЦ "Прогресс", сейчас предприятия интегрированной структуры ракетного двигателестроения Роскосмоса ведут подготовку инженерных записок по вариантам построения двигателя второй ступени ракеты-носителя "Амур". "Целью данных работ является получение наиболее перспективного двигателя - оптимального по конструкции и наиболее энергетически эффективного", - добавили там.

В конце августа в пресс-службе РКЦ "Прогресс" сообщили ТАСС, что эскизный проект метановой ракеты-носителя "Амур" с возвращаемой ступенью направлен в головные научно-исследовательские институты ракетно-космической отрасли. Тогда на предприятии отметили, что большинство НИИ выдало положительные заключения на материалы эскизного проекта. При этом не исключили возможность увеличения сроков его разработки из-за необходимости его доработки.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре прошлого года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.

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Страны
Россия
Компании
Роскосмос
ЦСКБ-Прогресс
Проекты
Восточный Космодром
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