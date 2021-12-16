Эскизный проект ракеты "Амур" завершат после оценки вариантов двигателя второй ступени

Предприятия интегрированной структуры ракетного двигателестроения Роскосмоса ведут подготовку инженерных записок по вариантам построения двигателя второй ступени носителя

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Окончательные сроки завершения эскизного проектирования метановой ракеты-носителя "Амур" с возвращаемой ступенью будут установлены после оценки вариантов двигателя второй ступени. Об этом сообщили ТАСС в пресс-службе Ракетно-космического центра (РКЦ) "Прогресс" (входит в Роскосмос).

"Окончательный срок завершения эскизного проектирования будет установлен после комиссионной оценки вариантов исполнения двигателя второй ступени РН "Амур", - отметили в пресс-службе.

Как уточнили в РКЦ "Прогресс", сейчас предприятия интегрированной структуры ракетного двигателестроения Роскосмоса ведут подготовку инженерных записок по вариантам построения двигателя второй ступени ракеты-носителя "Амур". "Целью данных работ является получение наиболее перспективного двигателя - оптимального по конструкции и наиболее энергетически эффективного", - добавили там.

В конце августа в пресс-службе РКЦ "Прогресс" сообщили ТАСС, что эскизный проект метановой ракеты-носителя "Амур" с возвращаемой ступенью направлен в головные научно-исследовательские институты ракетно-космической отрасли. Тогда на предприятии отметили, что большинство НИИ выдало положительные заключения на материалы эскизного проекта. При этом не исключили возможность увеличения сроков его разработки из-за необходимости его доработки.

Роскосмос и РКЦ "Прогресс" в октябре прошлого года подписали контракт на разработку эскизного проекта космического ракетного комплекса с первой российской многоразовой ракетой на метане "Амур". Ракета получит возвращаемую первую ступень и будет запускаться с космодрома Восточный в Амурской области.