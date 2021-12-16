В Минобороны заявили, что РТВ могут отследить гиперзвуковые цели на любой высоте

Радиотехнические войска получили новый виток развития как в структуре, так и в направлениях деятельности, отметили в ведомстве

МОСКВА, 15 декабря. /ТАСС/. Радиотехнические войска (РТВ) Воздушно-космических сил (ВКС) России способны на любой высоте обнаруживать цели, летящие на гиперзвуковой скорости. Об этом сообщили журналистам в Минобороны РФ.

"В настоящее время РТВ получили новый виток развития как в структуре, так и в направлениях деятельности, к которым следует отнести наращивание радиолокационного поля, в том числе в Арктике, радиолокационную разведку средств воздушно-космического нападения, действующих на гиперзвуковых скоростях во всем диапазоне высот, а также обнаружение и сопровождение беспилотных летательных аппаратов и другие", - привели в ведомстве слова временно исполняющего обязанности начальника РТВ ВКС полковника Алексея Шишкина.

Как заявил командующий войсками ПВО-ПРО - заместитель главнокомандующего ВКС генерал-лейтенант Андрей Демин, отдельный радиотехнический узел на базе радиолокационной станции (РЛС) "Контейнер" ежедневно обнаруживает и сопровождает порядка 10 тыс. воздушных объектов.

"В своей зоне ответственности станция способна обнаруживать воздушные объекты различных классов над территорией стран Европы, Ближнего Востока, над акваториями Балтийского, Черного и Средиземного морей", - отметил Демин.

По данным Минобороны, во втором эшелоне системы радиолокационной разведки действуют современные РЛС, в том числе новейшие системы - радиолокационный комплекс средних и больших высот "Небо-М" разных модификаций, радиолокационные станции больших, средних и малых высот.

Радиотехническим войскам ВКС России в среду исполняется 70 лет. 15 декабря 1951 года вышло постановление Совета Министров СССР "О создании службы раннего обнаружения самолетов воздушного противника". В мирное время радиотехнические войска несут боевое дежурство по противовоздушной обороне и выполняют задачи по охране государственной границы РФ в воздушном пространстве.