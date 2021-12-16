ОАЭ приостановили переговоры по покупке F-35 у США

Объединенные Арабские Эмираты (ОАЭ) проинформировали США о приостановке переговоров по покупке F-35. Об этом во вторник, 14 октября, говорится в сообщении официального представителя властей страны.

«ОАЭ сообщили США, что приостановят обсуждения по приобретению F-35. Технические требования, суверенные операционные ограничения, анализ затрат и выгод привели к переоценке», — приводит «РИА Новости» сообщение представителя ОАЭ.

Он также указал, что «США остаются наиболее предпочтительным поставщиком передовых оборонных технологий для ОАЭ, и обсуждения по поставкам F-35 могут быть возобновлены в будущем».

В октябре американские сенаторы Роберт Менендес и Джек Рид потребовали уточнить подробности предполагаемой продажи истребителей F-35 Объединенным Арабским Эмиратам. Политики напомнили, что ОАЭ среди прочего сотрудничает с РФ и Китаем в сфере вооружения. Сенаторы усомнились в защите тайны американских технологий.

В апреле стало известно, что Соединенные Штаты официально уведомили Турцию об исключении страны из программы производства истребителей пятого поколения F-35.

Указывалось, что это связано с закупкой Анкарой российских ЗРК С-400. Источник отметил, что меморандум 2006 года касательно этой программы был обновлен с учетом оставшихся восьми стран — США, Великобритании, Италии, Австралии, Дании, Канады, Норвегии и Нидерландов.

F-35 — это многоцелевая боевая машина, которая была спроектирована с использованием технологии уменьшения заметности. В 2019 году Вашингтон решил исключить Анкару из числа участников программы. Также закупают F-35 Израиль и Япония.