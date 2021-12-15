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Деловая газета "Взгляд"

Россия выбивает из рук США «климатическую дубинку»

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Россия предотвратила климатическую аферу в ООН
Россия предотвратила климатическую аферу в ООН.
Источник изображения: twitter.com/RussiaUN

Постпред России Небензя ветировал на заседании СБ ООН проект резолюции Ирландии и Нигера о связи климата и вопросов безопасности в ряде стран Африки и Ближнего Востока. В ответ США обвинили Москву в подрыве интересов всего мира. Почему Россия пошла на этот шаг?

Россия наложила в СБ ООН вето на проект резолюции Ирландии и Нигера. Документ предлагал миротворческим операциям и политическим миссиям организации учитывать в своих оценках и деятельности воздействие изменения климата на ситуацию с безопасностью. При этом ранее Россия неоднократно скептически высказывалась в СБ ООН о связи между проблемой изменения климата и конфликтами.

Авторы непринятого проекта заявляли, что "Совет Безопасности неоднократно подчеркивал необходимость того, чтобы ООН, региональные организации и государства-члены принимали во внимание... воздействие неблагоприятных последствий изменения климата на их деятельность, программы и стратегии" в странах. Речь, в частности, идет о регионе бассейна озера Чад, Сомали, Дарфуре, Южном Судане, Мали, Демократической Республике Конго, а также Западной и Центральной Африке, Кипре и Ираке, передает РИА "Новости".

Постоянный представитель США при ООН Линда Томас-Гринфилд заявила о подрыве интересов всего мира после того, как Россия наложила вето на проект резолюции, пишет "Лента.ру". Любопытно, что против выступила и Индия в качестве непостоянного члена СБ ООН, а Китай воздержался.

В то же время постпред России в ООН Василий Небензя назвал резолюцию неприемлемой. Москва расценила этот проект, как предлог для оправдания вмешательства во внутренние дела других стран. По словам Небензи, принятие инициативы грозит превращением "научного и экономического вопроса в политизированный".

Российское представительство в ООН также констатировало, что "за такой линией стоит отнюдь не забота о судьбах стран и людей, сталкивающихся с проблемами изменения климата". Москва усматривает попытку "создать новый рычаг", с помощью которого можно надавить через СБ ООН практически на любую страну, "ибо проблемы с климатом ощущаются во всем мире".

При этом в Кремле не согласны с утверждением о том, что "Москва всех подвела", наложив вето в СБ ООН, добавив, что Москва "является ответственным участником климатической повестки дня". Схожей точки зрения придерживаются и в Индии.

"Россия приняла абсолютно верное решение не идти на поводу у большинства за инициативами так называемого прогрессивного Запада. Москва этим шагом показала, что она отстаивает свои интересы, а не чужие", ­– пояснил политолог Евгений Сатановский.

По его словам, идея о связи климата с военными конфликтами – наглая и неприкрытая афера со стороны Запада. "Выходит, все войны, все проявления геноцида и прочие трагедии в истории человечества, начиная с гибели динозавров, были связаны с климатом. Оказалось, не зря Запад, открыв рот, слушал Грету Тунберг", – сыронизировал собеседник.

Эксперт согласился со словами постпреда РФ при ООН Василия Небензи в том, что принятие резолюции может привести к вмешательству во внутренние дела любой страны извне под прикрытием "заботы об экологии".

"Когда вы вводите эмбарго или санкции против какой-то страны или вводите войска по политическим или экономическим причинам – это выглядит плохо. Совсем другое дело – если вы говорите, что из-за этой страны гибнет экология планеты. Тогда все средства оправданы. Очень удобный инструмент, чтобы США, к примеру, попытались ослабить Россию или Иран, поставляющий нефть Китаю", – добавил политолог.

"Инициатива Ирландии и Нигера напоминает ультралевую климатическую повестку и не несет никакого конструктива", – сказал политолог-американист Дмитрий Дробницкий. "Логика сторонников этой резолюции следующая: быть успешными с климатической точки зрения могут только демократические, по мнению коллективного Запада, страны.

Россия совершенно правильно отклонила этот документ и тем самым выбивает из рук США "климатическую дубинку". Еще не выбила окончательно, но этот процесс уже идет",

– подчеркнул он. При этом эксперт согласился, что изменение климата может разрушать жизнь целых народов, приводить к массовой миграции и войнам за ресурсы. "Но в резолюции все это передергивается и по сути напрямую говорится: если вы выбрасываете много CO2, то вы разжигаете конфликты на планете. С этим согласиться никак нельзя. Это инструмент нужен лишь для того, чтобы обвинить какую-либо страну в преступлениях и прочих злодеяниях", – пояснил аналитик.

Помимо этого, по его словам, климатическая повестка нужна сейчас Западу и для того, чтобы управлять международным разделением труда. "Для разнесения политического и экологического дискурсов Россия должна организовать собственную международную площадку для обсуждения изменения климата без какого-либо затрагивания политической повестки", – резюмировал Дробницкий.


Рафаэль Фахрутдинов

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